Biathlon: – Besser hätte Fabian Kaskel (SC Todtnau) aus Bad Säckingen kaum in die Junioren-Europameisterschaft der Biathleten in Madona/Lettland kaum starten können. Im Einzelrennen über 15 Kilometer erreichte er als zweitbester Deutscher das Ziel auf Rang sieben. Noch besser lief es ihm im Mixed mit Marlene Fichtner vom SC Traunstein. Das badisch-bayerische Duo holte sich Bronze. Bei diesem Rennformat treten je zwei Mal abwechselnd der Starter und die Starterin an.

Fichtner und Kaskel liefen in diesem Rennformat je zwei Mal abwechselnd. Sie sicherten sich die Medaille in einem Wimpernschlagfinale, acht Sekunden vor Slowenien. Silber verpassten sie hingegen nur um 0,4 Sekunden, die sie Österreich vorbei ziehen lassen mussten. Den EM-Titel gewann Frankreich, 15 Sekunden vor Österreich.

Im Einzelrennen wäre für Kaskel mehr drin gewesen, hätte er im letzten Schießen auch alle Scheiben getroffen. Bis dahin mit null Fehlern unterwegs, kassierte er beim letzten Stehendschießen eine „Fahrkarte“, was ihm eine Strafzeit von einer Minute einbrachte.

Trotzdem gehörte er zu den besten Schützen im Feld und war mit Rang sieben unter den 133 Startern sehr zufrieden. Der Sieg ging an Teamkollege Hans Köllner vom WSV Clausthal-Zellerfeld, der kürzlich auf dem Notschrei den Deutschen Meistertitel gewann.

Am Samstag steht für Fabian Kaskel das Sprintrennen auf dem Programm und am Sonntag zum Abschluss die Entscheidung in der Junioren-Staffel auf dem.