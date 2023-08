Leichtathletik: (fla) Das 34. Rheinfelder Nachtmeeting nutzten zu Beginn der Schulferien viele Athletinnen und Athleten der Region zu ihrem Saisonabschluss. Die Organisatoren des TV Rheinfelden waren mit dem Zuspruch bei Sportlern und Zuschauern sehr zufrieden und sehen sich in ihrem Konzept, vor allem junge Leichtathleten aus dem Bezirk anzusprechen, bestätigt. „Das macht Lust, weiterzumachen“, formulierte es Organisator Thomas Rist vom TV Rheinfelden.

Dass sich der Landesverband entschieden hatte, die Mehrkampfmeisterschaften in der U18- und U20-Kategorie auch an diesem Wochenende abzuhalten, sorgte ein wenig für Unmut bei den Verantwortlichen, da deshalb einige Top-Athleten aus der Region nicht dabei waren. Trotzdem gab es etliche Saisonbestleistungen und persönliche Rekorde. So nutzte zum Beispiel Omar Tareq aus Laufenburg die guten Bedingungen für seinen Rekordlauf.

Es war schon spät und die Ränge im Europastadion waren bei weitem nicht mehr so dicht besetzt wie zwei Stunden zuvor, als Omar Tareq gegen 22 Uhr auf den Startschuss für das 5000 Meter-Rennen wartete. Er hatte sich vorgenommen, bei seinen eher selten Ausflügen auf das 400-Meter-Oval eine neue persönliche Bestleistung aufzustellen. Schon nach wenigen der insgesamt zwölfeinhalb Stadionrunden war klar, dass es für ihn ein einsames Rennen werden würde, denn dem zehn Mann starken Feld war er längst enteilt.

Omar Tareq läuft wie ein Uhrwerk

Wie ein Uhrwerk spulte er seine Runden ab. Bei der 3000 Meter-Zwischenzeit deutete sich an, dass es eine Zeit unter der „Schallmauer“ von 15 Minuten werden könnte. Mit 15:02,00 Minuten lag seine bisherige Bestmarke, die der 31-Jährige vor einem Jahr auch in Rheinfelden aufgestellt hatte, nur knapp darüber. Am Ende verbesserte er mit einer Siegerzeit von 14:49,84 Minuten seine bisherige Bestzeit um 12,16 Sekunden deutlich. „Das lief wirklich perfekt für mich heute, obwohl ich eigentlich kein großer Fan der vielen Runden im Stadion bin“, freute sich Tareq über seinen Erfolg.

Von wegen alt: Routinier David Kiefer (links) vom TV Bad Säckingen wurde gegen deutlich jüngere Konkurrenz Vierter über 800 Meter.

Ebenfalls sehr zufrieden war David Kiefer aus Bad Säckingen mit seinem Einsatz über 800 Meter. Gegen seine deutlich jüngeren Konkurrenten behauptete er sich auf Rang vier mit einer Zeit von 2:02,62 Minuten. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmals unter 2:03 Minuten laufen kann“, stellte er überrascht fest.

Zufrieden: Emma Eisele vom TV Bad Säckingen gewann über 800 Meter in der U18-Klasse mit persönlichem Rekord in der Zeit von 2:18,80 Minuten.

Noch mehr freute er sich aber über die Leistung seines Bad Säckinger „Schützlings“ Emma Eisele. Schon die gesamte Saison mit Top-Leistungen am Start, gewann sie über 800 Meter in der U18-Klasse mit persönlichem Rekord in der Zeit von 2:18,80 Minuten und verbesserte damit ihre alte Bestmarke vom Februar um mehr als vier Sekunden.

Siege und persönliche Rekorde gab es in Rheinfelden auch für Nora Rotkamm vom der LG Hohenfels, Luan Kummle vom TV Wehr und Luk Meyer vom TV Rheinfelden. Nora Rotkamm siegte im Hochsprung der U20 mit einer Höhe von 1,55 Metern und verbesserte ihre bisherige Bestleistung aus dem Jahr 2019 um einen Zentimeter.

Toller Sprint: Luan Kummle (3. von links) war über 100 Meter mit persönlichem Rekord in 11,44 sec erfolgreich.

Luan Kummle war in der U18-Kategorie gleich drei Mal siegreich. Im Speerwurf (700 g) siegte er mit einer Weite von 42,05 m. Im Weitsprung gelang ihm mit 6,58 m der weiteste Satz, und über 100 Meter war er trotz leichtem Gegenwind mit persönlichem Rekord in 11:44 sec erfolgreich. Die alte Bestmarke aus dem Jahr 2021 verbesserte er um eine Zehntelsekunde, obwohl er damals Rückenwind hatte. Im Kugelstoßen der U18 mit der Fünf-Kilo-Kugel siegte Luk Meyer mit einer persönlichen Bestmarke von 12,16 m.

Premiere: Erstmals über die Distanz von 3000 Meter lief die Albbruckerin Lena Spitz (links) von der LG Hohenfels. Sie siegte in der U18 in 11:51,36 Minuten.

Erstmals über die Distanz von 3000 Meter lief die Albbruckerin Lena Spitz von der LG Hohenfels. Sie siegte in der U18 in 11:51,36 Minuten mit einem Vorsprung von knapp sieben Sekunden auf die Freiburgerin Rebekka Flotho.

Weitere Siegerinnen und Sieger

Weitere Siege gab es für Lena Stoll (U18/100 m), Cora Nußbaumer (U20/Kugelstoßen und Speerwurf), Finja Voelkel (U20/400 m), Jennifer Buckel (Frauen/Speerwurf) und Erik Behncke (alle LG Hohenfels/U18/Hochsprung) sowie Alexander Knüppel (TV Rheinfelden/U16/Hochsprung) und Maximilian Wenk (TV Wehr/U20/Speerwurf und 800 m).