von Ralf Schäuble

Mountainbike: – Beim vierten Lauf zur MTB-Bundesliga in Gedern/Hessen war Finja Lipp von der SG Rheinfelden im Bundesliga-Feld der Elite Frauen erstmals die Schnellste. Und das deutlich: Im Ziel hatte die Bikerin vom Ghost Factory Racing Team einen Vorsprung von mehr als vier Minuten auf die Zweitplatzierte.

Mountainbike Finja Lipp bestätigt ihr starkes Debüt im Weltcup Das könnte Sie auch interessieren

Trotz dünn besetztem Feld ist dies ein toller Erfolg, der vor dem Weltcup-Wochenende in Leogang/AUT viel Selbstvertrauen gibt und nach Albstadt und Nove Mesto auf eine weitere Top-Platzierung bei den U23-Frauen hoffen lässt. Es ist schon eine Weile her, dass ein Sieg bei der wichtigsten Deutschen MTB-Rennserie an den Hochrhein ging. Zuletzt war es Sabine Spitz, die 2017 in Heubach erfolgreich war.

Bruder Miron Lipp kommt in Schwung

Immer besser in Form kommt auch Bruder Miron Lipp. Bei den gut besetzten Elite-Männern belegte er Rang neun und war damit viertbester U23-Starter.

Nick Urich Achter der U15

Im Feld der besten deutschen U15-Starter belegte Nick Urich von der SG Rheinfelden Rang acht. Sein Vereinskollege Lukas Stamm fuhr bei den Junioren auf Rang 17.