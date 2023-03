Leichtathletik: – Auf einem Wiesengelände mit rund 40 Meter Höhenunterschied vom Start bis zum höchsten Punkt der Strecke wurden in Stockach die baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften der Leichtathleten ausgetragen. Aus dem Bezirk Oberrhein beteiligten sich lediglich Jugendliche der TV Bad Säckingen und die LG Hohenfels, denen an diesem äußerst anspruchsvollen Wettkampf alles abverlangt wurde.

Leichtathletik LG Hohenfels bei der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie vorn dabei Das könnte Sie auch interessieren

Vom TV Bad Säckingen war Emma Rohrbach als einzige Starterin in der Altersklasse W15 auf der 2,2 Kilometer langen Strecke unterwegs. Die wettkampferprobte Jugendliche und letztjährige W14-Crossmeisterin setzte sich auch in Stockach durch. Mit Laufbestzeit setzte sie sich in einer Sprintentscheidung nach 8:32,0 Minuten durch. Ihr Vorsprung auf die Zweitplazierte Hannah Landefeld (W14) aus Rottenburg betrug lediglich eine halbe Sekunde.

Knapp besiegt: Nur 0,2 Sekunden hinter Pitt Wanninger aus Holzelfingen kam der Laufenburger Jonathan Gerstner (rechts) von der LG Hohenfels nach starken 7:14,0 Minuten ins Ziel. | Bild: Helmut Vogler

Die beste Einzel-Platzierung für die LG Hohenfels erreichte in der Klasse M15 der Laufenburger Jonathan Gerstner, der schon bei den Waldläufen in Bad Säckingen und Tiengen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ein Trio mit Max Birk (Karlsruhe), Pitt Wanninger (Holzelfingen) und Jonathan Gerstner drückte von Anfang an aufs Tempo und distanzierte das Läuferfeld deutlich. Auch hier gab es nach 2,2 Kilometer schließlich eine Sprintentscheidung. Hier hatte Jonathan Gerstner nach starken 7:14,0 Minuten nur um 0,2 Sekunden gegenüber Wanninger das Nachsehen.

Gespannte Erwartung: Für die LG Hohenfels standen bei den Crosslauf-Meisterschaften in Stóckach in der Altersklasse U18 Lina Schitz (76), Lena Stoll (77), Vanessa Dohse (78) und Laura Queyreau (75)am Start. | Bild: Helmut Vogler

Bei den U18-Mädchen lieferte Lina Schitz (LG Hohenfels), Siegerin der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie, über die 2,9 Kilometer in 11:31,0 Minuten als Fünfte wieder ein starkes Rennen. Sie stellte unter Beweis, dass sie auf den längeren Laufstrecken immer besser zurechtkommt. Die U18-Mannschaft der LG Hohenfels mit Lina Schitz, Laura Queyreau als Neunter und Lena Stoll auf Platz zwölf, lief hinter den Mädchen aus Tübingen auf den guten zweiten Platz.

Mannschaftstitel für LG Hohenfels

Den nicht zu erwartenden baden-württembergischen Meistertitel sicherte sich indessen die U16-Mannschaft der LG Hohenfels mit Jara Tanner, Sara Pilz und Lena Hirschberger. Die gleichaltrigen Jungs hatten ebenfalls Grund zur Freude: Jonathan Gerstner, Yannick Berger (M14) und Noah Gastel (M15) waren als Drittplatzierte bei der Siegerehrung dabei.