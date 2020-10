Regionalsport Hochrhein vor 7 Stunden

Eliana Vella von der LG Hohenfels spielt bei Talentsichtung ihre Stärken aus

Talentsichtung des Badischen Leichtathletikverbands in der Halle des Bundesstützpunkts in Mannheim. Sechs Mädchen und vier Jungen aus dem Bezirk Oberrhein am Start