Frauenfußball SBFV Pokal

ESV/PSV Freiburg – FC Hochrhein 6:6 (3:2) n.V., 6:5 n.E.

Ein denkwürdiges Spiel endete für den FC Hochrhein mit einem unglücklichen Pokal-Aus. Interimstrainer Marc Voigt war sichtlich stolz auf seine Elf, die nur zwei Ersatzspielerinnen zur Verfügung hatte und in der Verlängerung in Unterzahl agierte. Rückkehrerin Verena Bauhuber, die zuvor beim SV Ebnet spielte, musste mit Gelb-Rot (90.+1) vom Platz.

Spannung pur: Lea Scharf rettete den FC Hochrhein mit ihrem Tor zum 6:6 in die Verlängerung bei der SG ESV/PSV Freiburg. | Bild: Neithard Schleier

Zu diesem Zeitpunkt stand es 6:6 nach einer beispiellosen Torfolge: „Nach schwierigem Start mit dem frühen 0:2 sind wir sind stets einem Rückstand hinterher gelaufen und haben drei Mal den Ausgleich geschafft“, so Voigt. Sonja Nussbaum traf drei Mal, weitere Tore erzielten Jennifer Birkenberger und Carla Masche, ehe Lea Scharf in der 83. Minute das 6:6 erzielte.

Frauenfußball FC Hochrhein scheitert mit 11:12 nach Elfmeterschießen beim ESV/PSV Freiburg – wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Scharf hatte in der letztlich torlosen Verlängerung den „Lucky Punch“ auf dem Fuß, traf aber nur die Latte. Die Entscheidung vom Elfmeterpunkt zog sich auch hin. Hier ging es ebenfalls in die Verlängerung, unter anderem weil die neu eingelernte Torhüterin Domenica Keller einen Versuch der Gastgeberinnen parierte. Entschieden war das Drama, als der Schuss von Diana Krause das Ziel verfehlte: „Es war ein Spiel, das keinen Verlierer verdient hat“, so Marc Voigt, der dem Verein bis zur Winterpause als Interimstrainer zugesagt hat: „Ich wollte ursprünglich nur als Co-Trainer arbeiten.“

Frauenfußball Michael Wasmer trainiert die Frauen des SC Niederhof/Binzgen Das könnte Sie auch interessieren

SC Niederhof/Binzgen – SC Hofstetten 1:3 (1:2)

Drei Tore innerhalb von sieben Minuten – kurz vor und kurz nach der Pause – zogen dem gut eingestellten SC Niederhof/Binzgen den Stecker. Nach mehreren guten Chancen besorgte Karlien Tits die verdiente Führung.

Pokal-Aus: Karlien Tits – hier ein Archivbild – brachte den SC Niederhof/Binzgen zwar in Führung, doch das Pokalspiel gegen den SC Hofstetten ging am Ende mit 1:3 verloren. | Bild: Ralf Schäuble

Allerdings ermöglichte es eine hohe Fehlerquote dem SC Hofstetten, das Spiel zu drehen. „Wir hatten nach der sehr guten Vorbereitung durchaus etwas ausgerechnet. Aber nach der Pause lief nichts mehr rund“, so Sportchefin Jenniffer Eckert, die vor allem Lara Rombach als Vertreterin von Torhüterin Jasmina Chabbah heraus hob.

SG Hausen/Nollingen – SV Dogern 12:1 (5:1)

Nicht den Hauch einer Chance hatte Landesliga-Aufsteiger SV Dogern bei der neu kombinierten Landesliga-Elf des FC Hausen mit dem Bezirksliga-Vizemeister SV Nollingen. Herausragende Spielerin war die vom SC Freiburg II gekommene und zuvor beim FC Basel aktive Selina Fockers, die schon vor der Pause fünf Mal für die Gastgeberinnen traf.

Kantersieg: Katrin Rotter (vorn auf unserem Archivbild) gewann mit der neu formierten SG Hausen/Nollingen das Pokalspiel gegen den SV Dogern mit 12:1. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im zweiten Abschnitt steuerte Focken zwei weitere Treffer bei und überließ über weite Strecken der vier Mal erfolgreiche Anna-Luisa Janietz das Feld. Dritte Torschützin war Anika Günther mit dem 10:1-Zwischenstand. Das Ehrentor für den Gast erzielte Samantha Wrona nach 29 Minuten zum 1:2.