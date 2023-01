Abschied vom Hallensprecher: Der EHC Herrischried muss künftig auf die Dienste von Sandro Schneider, von dem sich die Mannschaft nach dem Spiel gegen den HS Wohlen Freiamt verabschiedete, verzichten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Eishockey 3. Schweizer Liga: EHC Herrischried – HC Wohlen Freiamt 9:3 (1:1,5:0,3:2). Tore: 0:1 (10.) Sulser, 1:1 (20.) Bächle, 2:1 (26.) Vlk, 3:1 (30.) Schäuble, 4:1 (32.) Bächle, 5:1 (33.) Zourek, 6:1 (35.) Kohler, 7:1 (43.) und 8:1 (50.) beide Vlk, 8:2 (51.) Wernli, 8:3 (54.) Frei, 9:3 (54.) Teuber. – Strafen: EHC 6+2, HCW 14. – Z.: 525.

Eishockey EHC Herrischried besiegt im letzten Heimspiel den HC Wohlen Freiamt mit 9:3 – und wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Genau 19 Minuten und eine Sekunde waren gespielt, als die Hoffnungen des HC Wohlen Freiamt auf ein achtbares Resultat in der Herrischrieder Eissporthalle verflüchtigten. Auf Zuspiel von Lukas Vlk netzte Klaus Bächle unter dem Jubel der gut 500 Fans zum Ausgleich ein – der Bann war gebrochen.

Jubel: Jonas Schäuble erzielte mit seinem Treffer zum 3:1-Zwischenstand sein erstes Saisontor für den EHC Herrischried beim 9:3 gegen den HC Wohlen Freiamt. | Bild: Scheibengruber, Matthias

In den folgenden 30 Spielminuten drehten die „White Stags“ dann richtig auf. Kapitän Klaus Bächle harmonierte mit Lukas Vlk nahezu perfekt, legte ihm drei Tore auf.

Perfekt harmoniert: Kapitän Klaus Bächle (links) und Lukas Vlk sorgten gemeinsam für fünf der neun Tore des EHC Herrischried: „Wir haben uns in einen richtigen Flow gespielt“, so Vlk. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Dazwischen glänzte Vlk als Vorbereiter für Jonas Schäubles erstes und Tomas Zoureks fünftes Saisontor: „Wir haben uns in einen richtigen Flow gespielt“, strahlte Vlk, der nun mit zwölf Treffern und 18 Scorerpunkten mit Bächle (10 Tore, 20 Scorerpunkte) in der Top-10 der Liga vertreten ist: „So macht es richtig Spaß, noch dazu vor dieser Kulisse.“

Abschied: Eigengewächs Malte Hoffmann (links) verlässt den EHC Herrischried nach sechs Jahren und wurde vor dem 9:3-Sieg gegen den HC Wohlen Freiamt verabschiedet. | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Wir haben etwas defensiv begonnen, auch um Reserve-Torwart Josef Schübb etwas Sicherheit zu geben“, erklärte Spielertrainer Tomas Zourek nach dem deutlichen 9:3-Erfolg die zunächst verhaltene Taktik seines Teams im letzten Heimspiel.

Lattentreffer: Spielertrainer Tomas Zourek traf mit diesem Schuss beim 9:3-Sieg des EHC Herrischried gegen den HC Wohlen Freiamt nur das Gehäuse. | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Allerdings hatten wir bei einigen guten Chancen auch Pech im Abschluss oder scheiterten an Fabian Klaas, dem starken Schlussmann der Gäste.“ Den Grundstein zum Erfolg habe aber nicht nur das Duo „Bächle&Vlk“ gelegt: „Das komplette Team hat sehr diszipliniert gespielt“, verwies Zourek unter anderem auf fast vernachlässigbare acht Strafminuten.

Premiere: Weil Marco Adler verletzt ist, hütete Josef Schübb beim 9:3-Sieg des EHC Herrischried gegen den HC Wohlen Freiamt erstmals das Tor der „White Stags“. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Während Schübb also seine Ligapremiere feierte, weil sich Stammkeeper Marco Adler im Training einen Finger gebrochen hatte, verabschiedete sich Verteidiger Malte Hoffmann vom Hotzenwald. Der 21-Jährige aus Rüsswihl, der einst als Vierjähriger bei den „Young Stags“ begann und mehrere Jahre in der Schweiz und in Berlin spielte, verlässt den Club nach sechs Jahren wieder.

Malte Hoffmann, EHC Herrischried:"Anfangs war ich echt nervös" Das könnte Sie auch interessieren

Seinen Ausstand gab zudem der langjährige Sprecher Sandro Schneider, der aus privaten Gründen kürzer tritt.

Optimistisch: Kapitän Klaus Bächle hofft nach dem 9:3-Sieg des EHC Herrischried gegen den HC Wohlen Freiamt auf die Playoffs um die Drittliga-Meisterschaft: „Aber wir brauchen dazu Schützenhilfe.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Für Hoffmann und das Team ist die Saison noch nicht vorbei. Mit dem Nachholspiel am Donnerstag, 12. Januar, 20 Uhr, beim EHC Rheinfelden/CH II stehen bis Monatsende noch Spiele beim HC Fischbach Göslikon (15. Januar, 20 Uhr, in Wohlen), beim EHC Laufen (Freitag, 20. Januar, 20.30 Uhr) und SC Reinach (Samstag, 28. Januar, 17.15 Uhr) an: „Mit vier Siegen wären für uns die Playoffs um die Drittliga-Meisterschaft noch drin. Aber wir brauchen dazu Schützenhilfe“, setzt Klaus Bächle trotz der schweren Aufgaben die Ziele weiterhin ganz oben an.