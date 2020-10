von Wolfgang Fräßle

Gewichtheben: – Die Jugendtrainer Tobias Strittmatter und Daniel Stiller freuten sich über die Leistungen der Talente des SV 08 Laufenburg bei den Landesmeisterschaften im Zweikampf in Eisenbach So gab es drei Titel, fünf Mal Silber und einen fünften Platz sowie den Sieg in der Mannschaftswertung.

Regionalsport Hochrhein Klarer Sieg für Heberinnen und Heber des SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Der neunjährige Ilias Lieas wurde mit einem Gewicht von 22,6 kg in der Klasse bis 25 kg mit 10 kg im Reißen und 16 kg im Stoßen Meister. Marion Zipser wurde im Reißen mit 14 kg und im Stoßen mit 17 kg in der Klasse bis 30 kg Zweiter. Für beide war es der erste Wettkampf.

Einen Sieg gab es auch für Nicolas Lederle (Jg.2009) in der Klasse bis 45 kg. Er erreichte im Reißen 28 kg und im Stoßen 39 kg. Dario Fräßle (Jg.2009) wurde mit 31 kg im Reißen und 38 kg im Stoßen in der Klasse bis 50 kg Vizemeister. Luca Spinella kam in der gleichen Gewichtsklasse mit 20 kg im Reißen und 29 kg im Stoßen in seinem ersten Wettkampf auf Platz fünf. Silber gab es für Matthieu Dobrodolac (- 61 kg). Er brachte im Reißen 28 kg und im Stoßen 38 kg zur Hochstrecke .

Regionalsport Hochrhein Hoher Sieg für die Heber des SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

In der Klasse bis 45 kg bei den Mädchen errang Romy Dobrodolac (Jg. 2007) mit 23 kg im Reißen und 31 kg im Stoßen Silber. Ebenfalls Silber gab es für Sophie Corciulo. In der Klasse bis 59 kg hob sie 45 kg im Reißen und 57 kg im Stoßen. Spitze war wieder Leonie Hilbert (Jg. 2005/- 55 kg) mit 58 kg im Reißen und 66 kg im Stoßen. Damit war sie Meisterin und mit 87 Punkten tagesbeste Heberin.

Diese Meisterschaft wurde wegen der Coronakrise erstmals als Zoom-Wettkampf ausgerichtet. An vier Stützpunkten wurde gehoben, gesteuert aus den Zentrale im BWG in Leimen. Stützpunkte waren beim GV Eisenbach, WFG Nagold, LSZ Leimen und Kraft-Werk Schwarzach.