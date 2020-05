von Matthias Eschbach

Wassersport: – Das Corona-Virus wirbelt einiges in der Sportwelt durcheinander, so auch den Drachenbootsport. Die für Ende August geplante Weltmeisterschaft, Ende August in Aix le Bains (Frankreich), haben die Thunder Dragons aus Bad Säckingen bereits vom Terminkalender gestrichen. Dort wollten die Weltmeister aus dem Team der Hochrheinpaddler ihren Titel über 500 Meter verteidigen.

Da für den somit noch über den Sommer hinaus amtierenden Weltmeister Robin Eschbach sowohl in dieser als auch in der nächsten Saison keine Höhepunkte mit dem Drachenboot auf dem Programm stehen, hat der 26-Jährige seinen Fokus nun auf den Outrigger Einer gelegt.

Dieser Sport hat seine Wurzeln in der Südsee, wird von den Menschen in Polynesien überwiegend auf dem Meer ausgetragen. Der Bewegungsablauf ist weitgehend der gleiche wie im Drachenboot mit einem Stechpaddel. Da während der Corona-Zwangspause der offizielle Vereinsbetrieb eingestellt wurde, paddelt Robin Eschbach mit seinem Privatboot regelmäßig auf dem Rhein bei Obersäckingen. Allein, oder gemeinsam mit seinem Vater Matthias Eschbach: „Derzeit paddle ich zwischen 70 und 100 Kilometer pro Woche“, berichtet Eschbach von seinem Training.

Damit es den Kanu-Enthusiasten während der wettkampffreien Zeit dennoch einen sportlichen Anreiz zu verschaffen, wurde ein völlig neuer Wettbewerb im Duell „Mann gegen Mann“ geschaffen. In einer Online Challenge messen sich die Outrigger am gleichen Tag innerhalb eines bestimmten Zeitfensters.

Entsprechend wurde dieser Tage auf zahlreichen Seen in Deutschland ein großes, virtuelles Outrigger Rennen ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bei dieser Premiere konnte sich mit 55 Sportlern sehen lassen. Jeder Teilnehmer fuhr auf seinem Heimgewässer ganz allein „gegen die Uhr“.

Gemeinsame Voraussetzung war ein stilles, nicht fließendes Gewässer. Um möglichen Rückenwind nicht auszunutzen, war mindestens eine Wende für die Paddler vorgeschrieben. Weil der Rhein als leicht fließendes Gewässer die Voraussetzungen nicht erfüllte, wasserte Robin Eschbach sein Boot auf dem Schluchsee. Westlich von Aha machte er sich auf die 16 Kilometer lange Strecke, speicherte die Daten mittels einer GPS-Uhr.

Die Messergebnisse (Zeit, Distanz, Puls, Fahrverlauf) wurden noch am gleichen Tag an die Organisatoren aus Berlin gesendet. Die Daten wurden geprüft, ausgewertet und mit einer Rangliste den Teilnehmern zugestellt. Robin Eschbach fuhr das virtuelle Rennen zusammen mit seinem Vater Matthias und setzte sich in 1:24 Stunden auf den 16 Kilometern gegen die Konkurrenz deutlich durch. Matthias Eschbach erreichte in 1:30 Minuten den sechsten Platz. Weitere Rennen dieser Art seien in Planung, erzählt Robin Eschbach zufrieden: „Trotz des Sieges freue ich mich schon jetzt auf die echten Wettkämpfe.“