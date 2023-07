Wassersport: – Die „Thunder Dragons“ sind wieder im Einsatz. Das Drachenboot der Hochrheinpaddler aus Bad Säckingen wird am Wochenende in Duisburg zu Wasser gelassen und soll am Ende eine Medaille für Besatzung bringen. Erstmals sind die Drachenboote bei den gemeinsamen Deutschen Meisterschaften – „Die Finals“ – mehrerer Sportarten dabei.

Regiosport Hochrhein "Thunder Dragons" aus Bad Säckingen sind stolz auf ihren WM-Titel Das könnte Sie auch interessieren

Der nationale Multisport-Event des Deutschen Spitzensports in 18 Sportarten und mit 159 Entscheidungen, findet am Wochenende im Rhein-Ruhr Gebiet statt. In der spektakulärsten Kanu-Disziplin mit dem Drachenboot, gehören Robin Eschbach und sein Drachenboot Team bei den Männer und in der Mixed-Wertung mit den Frauen in einem Boot) zu den Favoriten im Duisburger Innenhafen.

Weltmeister 2018: Robin Eschbach seinerzeit mit der Trophäe. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Wenn im Zehner (small boat) oder Zwanziger Drachenboot (standard boat) unter Takt der dumpfen Trommel, die Fahrt aufgenommen wird, ist das „Action pur“ – sowohl für die Besatzung als auch für die Zuschauer. Umso mehr freut sich der Bad Säckinger Robin Eschbach, dass er sich mit seinen „Thunder Dragons“ zum ersten Mal auf der großen Bühne des Deutschen Sports prästieren darf. Verfolgt von Kameras der ARD und des ZDF, gehören er und sein Team sogar zu den Favoriten. Seit über zehn Jahren zählen die Paddler vom Hochrhein zur nationalen und internationalen Spitze.

Zweier-Duelle auf dem Wasser

Die Entscheidungen um die Deutschen Meisterschaften werden im kleinen Boot über die Sprintdistanz von 160 Meter ausgetragen. Dabei gibt es Zweier-Duelle, bei denen der Sieger eine Runde weiter kommt. Insgesamt treten acht Teams bei den Männern an. In der Mixed-Wertung rechnet Eschbach mit vier Teams am Start.

Zwei Mann in einem Boot: Robin Eschbach (links) und Yannick Matthes fahren mit den „Thunder Dragons“ der Hochrheinpaddler am Wochenende in Duisburg bei den Deutschen Meisterschaften mit. | Bild: Matthias Eschbach

Das unter Bad Säckinger Flagge startende Boot ist mit Sportlern aus ganz Deutschland besetzt. Die weite Reise vom Hochrhein nach Duisburg nehmen neben Robin Eschbach auch Yannick Matthes als weiteres Crew-Mitglied und Trainer Matthias Eschbach auf sich. Die weiteren Teammitglieder kommen aus Kassel, Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Wuppertal und Rostock.

Eingespieltes Team im Boot

Trotzdem sei es ein eingespieltes Team, betont Robin Eschbach: „Aktuell haben wir nicht die sportliche Qualität am Hochrhein, um das Boot regionaler zu besetzten. Wir hoffen aber, dass sich das in Zukunft ändert“, so Eschbach zur Team-Konstellation. In der aktuelle Besetzung gehöre das Boot vom Hochrhein auf jeden Fall zu den Favoriten – in beiden Wertungen.

Wassersport Hochrhein-Paddler feiern zwei Siege Das könnte Sie auch interessieren

Einfach werde es aber nicht, in Duisburg das begehrte Edelmetall zu gewinnen. Denn alle Teams bewegen sich auf sportlich extrem hohem Niveau. Dazu komme der spezielle Wettkampfmodus bei diesen Deutschen Meisterschaften, gibt Eschbach zu bedenken: „Die Finals stellen eine besondere Herausforderung dar, da die Distanz besonders kurz ist und wir im Small Boat bisher noch keine Rennerfahrungen gesammelt haben. Dennoch setzte ich mindestens eine Medaille als Ziel voraus“, schätzt Kapitän Eschbach die Chancen der „Thunder Dragons“ ein. Normalerweise sind die „Thunder Dragons“ im großen Boot auf eher Distanzen bis zu 2000 Meter unterwegs, was andere spezifische Fähigkeiten erfordert, als die Sprintdistanz.