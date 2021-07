Turnen vor 6 Stunden

Dieter Meier muss noch per Briefwahl als Vorsitzender des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus bestätigt werden

Virtueller Gauturntag des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus. Mitgliederrückgang von 4,2 Prozent in den Vereinen. Neue Geschäftsführerin ist seit November 2020 Doris Schütz. Noch einige Termine stehen in diesem Jahr an. Dachsberg-Turnfest in „Light Version“ findet am 25. Juli statt.