Eine Temperatur, die sich unwesentlich über dem Gefrierpunkt eingependelt hat; böiger Ostwind, der den stolzen Schwänen ins Gefieder weht; eine Herbstsonne, die mehr Licht als Wärme über die krausen Wellen des Rheins bei Brennet zaubert. Und mittendrin patscht im Rhythmus einer Maschine das Paddel in die Fluten...

Strahlende Siegerin: Tanja Ecker (Mitte) bei der Siegerehrung am Großkrotzenburger See bei Hanau. In Hessen holte sich die Wehrerin den Titel über 9,5 Kilometer bei den deutschen Flachwasser-Meisterschaften. | Bild: Tomas Ecker

Hier trainiert Tanja Ecker, die 28-Jährige hat kleine Schweißperlen auf der Stirn, kämpft mit kraftvollen Schüben gegen Strömung und fiesen Wind an. Wassersport im Spätherbst – was für eine coole Socke ist das denn?

Tanja Ecker (28) aus Wehr hat Sportwissenschaften und -management studiert. Derzeit arbeitet sie an ihrer Masterarbeit. Die ersten Schritte im Sport machte sie als kleines Mädchen bei den Leichtathleten des TV Wehr. Als Zwölfjährige wechselte sie zum Hallenhandball, spielte bis zum Studium beim SV Schopfheim. An der Uni verbreiterte sie ihr sportliches Spektrum – und kam erstmals mit Stand-Up-Paddling (SUP) in Berührung. Mittlerweile zählt sie zu den Besten in Deutschland, holte sich 2020 ihre ersten beiden nationalen Titel. Gemeinsam mit Martin Teichmann gründete die begeisterte Hobbyfotografin die Vertriebs- und Eventfirma für ambitionierte SUP-Sporttreibende (crazy-socks.de).

„Wir sind nicht aus Zucker“, grinst die Studentin, als sie das Ufer erreicht: „Stand Up Paddeln – kurz SUP – ist ein Ganzjahres-Sport und Training muss sein.“ Wohl wahr, denn die Wehrerin hat hohe Ansprüche an sich – nicht erst seit sie im Spätsommer ihre ersten beiden Deutschen Meistertitel gewonnen hat. Auf der Ostsee bei der Insel Fehmarn siegte sie im Technical-Rennen. Das Langstreckenrennen über zehn Kilometer auf dem Großkrotzenburger See, zwischen Hanau und Aschaffenburg, gewann sie in 1:03,22 Stunden.

Das Paddeln auf dem Board – aufblasbar aus Kunststoff oder fest aus leichtem Karbon – hat sich seit geraumer Zeit als Trendsport in der Region etabliert. In Scharen waren Freizeitsportler im Sommer auf dem Rhein und auf dem Schluchsee zu beobachten. Sie hatten viel Spaß, in Badekleidung übers Wasser zu gleiten, sich treiben lassen oder rheinaufwärts die Muskeln zu stressen.

Auftakt in München an der Isar

So fing auch Tanja Ecker mal an, damals beim Studium der Sportwissenschaften in München: „Auf der Isar stand ich 2013 erstmals auf so einem Brett“, erinnert sie sich: „Das ist jetzt gut sieben Jahre her.“ Nachdem Bachelor-Abschluss arbeitete sie in Lörrach, fand in Basel einen Kajakverein, in dem sie allerdings lang die einzige Sportlerin war, die sich stehend über den Rhein fortbewegte – verrückte Socke eben.

Wind und Wellen: Tanja Ecker aus Wehr betreibt ihren Sport bei jedem Wetter. Binnen zwei Jahren hat sie sich zu einer der erfolgreichsten Stand-Up-Paddlerin in Deutschland entwickelt und holte sich bei den Deutschen Meisterschaften 2020 zwei Titel. Ihr Ziel ist die WM 2021 am Plattensee in Ungarn. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der sportliche Ehrgeiz von Tanja Ecker war geweckt, sie traute sich an die ersten Rennen in der Schweiz heran. Spätestens 2018 war der begeisterten Fotografin mit dem Blick fürs Besondere klar, dass sie diesen besonderen Sport professioneller ausüben möchte. Sie fand Sponsoren, bereiste mit ihrem Brett die Welt der Wassersportler.

Tanja Ecker liebt ihr Hobby, doch auf dem schmalen Brett macht sie keine halben Sachen, trainiert zielorientiert: „Meine Trainingspläne habe ich selbst erarbeitet, bin täglich auf dem Rhein.“ Das reicht nicht: Wer über Stunden gegen Wellen und Wind ankämpft, braucht vor allem Kraft und Koordination: „Seit einiger Zeit gehe ich ins Crossfit-Training nach Schopfheim, zudem fahre ich viel mit dem Mountainbike – auf der Straße und im Gelände.“

Erfolge stellten sich ein, spornten die junge Frau an. Seit 2018 startet sie regelmäßig bei der „SUP11City-Tour“ im niederländischen Teil von Friesland. Über insgesamt 220 Kilometer paddeln die Teilnehmer an fünf Tagen durch die Kanäle, an elf Städt(ch)en vorbei. Als Fünfte beendete Tanja Ecker ihr Debüt, legte 2019 den dritten Platz nach. Dieses Jahr stand sie – eine halbe Stunde schneller geworden – am Ende auf Rang zwei.

Ab ins Vergnügen: Tanja Ecker (Bildmitte) aus Wehr beim Start in die Ostsee bei der Deutschen Open Ocean SUP Meisterschaft 2020 auf der Insel Fehmarn. | Bild: Tomas Ecker

Erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften

Zweite Plätze holte sie auch bei den „Deutschen“, krönte ihre Starts auf der Ostsee und an der bayerisch-hessischen Grenze mit zwei Titeln. Auf dem Großkrotzenburger See spielte sie ihre technischen Stärken aus: „Die zehn Kilometer wurden mit Wenden auf einer zwei Kilometer langen Strecke gefahren, das war mein Vorteil.“ Wendigkeit und Balance sind der entscheidende Unterschied auf dem Board: „Wer ins Wasser muss, verliert wichtige Sekunden.“

Kraftvoll zum Titel: Tanja Ecker auf der Ostsee bei der Deutschen Open Ocean SUP Meisterschaft 2020 auf der Insel Fehmarn. Hier wurde sie Deutsche SUP Technische Meisterin. | Bild: Tomas Ecker

Ihre Technik trainiert die Sportlerin am liebsten dort, wo die total verrückten Socken auf meterhohen Wellen reiten sind: „Im Frühjahr hatte ich die Chance, im Surfer-Paradies Kalifornien zu trainieren“, schwärmt sie von Redondo Beach. Hier leitete sie nicht einer der braun gebrannten Sonnyboys an, sondern kein Geringerer als Danny Ching – quasi die Ikone der Stand-Up-Paddler.

Seit über zehn Jahren betreibt der frühere Weltmeister im Outrigger und Drachenboot diesen Sport. Ching, Inhaber der Ausrüster „404“ (Boards) und „Hippostick“ (Paddel), hat enormen Anteil am Boom, der in den USA fast wieder abflaut, dafür in Europa seit einiger Zeit enorme Wellen schlägt: „Ich habe dort jede Minute genossen. Mit der letzten Maschine, die vor dem Lockdown geflogen ist, kam ich gerade noch heim.“

Die Corona-Pandemie wirkte sich stark auf Eckers Sportkalender aus: „Rennen wurden abgesagt, dafür ballten sich die Starts zwischen den Lockdowns.“ Entsprechend skeptisch blickt die 28-Jährige aufs Sportjahr 2021. Gern würde sie an der EuroTourSUP teilnehmen. 2020 musste sich diese Rennserie der Pandemie beugen. Vor allem aber hofft sie auf die WM im Juni am Plattensee in Ungarn. 2019 war sie in Quingdao (China) dabei, fuhr bei ihrer Premiere unter die besten Zehn. Diesen Coup will die Wehrerin natürlich toppen.

Frauenpower auf dem Wasser: Tanja Ecker beim Training auf dem Rhein bei Brennet. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Bis dahin soll ihre Masterarbeit fertig sein. Tanja Ecker befasst sich mit der Frage „Wie kann die SUP11Citytour nachhaltiger gestaltet werden?“. Schließlich nimmt sie nicht nur aktiv teil, sondern zählt zum deutschen Social-Media-Team der SUP11Citiy-Tour.

Ein berufliches Standbein hat sich Tanja Ecker, in SUP-Kreisen nur „the fearless German“, also die furchtlose Deutsche, genannt, mit Martin Teichmann aus Potsdam geschaffen: „Wir haben eine Firma gegründet, vertreiben in Kooperation mit Danny Ching dessen SUP-Zubehör in Europa. Zudem bieten wir Camps und Personal-Trainings für ambitionierte Freizeitsportler, auch hier am Hochrhein, an.“

Den passenden Namen fand das Duo schnell: „Man findet uns unter crazy-socks.de im Netz“, lacht die „verrückte Socke“ aus Wehr und dreht auf ihrem Board ab – der Herbstsonne entgegen.