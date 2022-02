von Jürgen Rudigier

Fußball-Landesliga: – Der SV 08 Laufenburg überraschte sich offensichtlich mit seinem 2:0-Erfolg gegen den oberen Tabellennachbarn Freiburger FC U23 selbst. Die zäh verlaufene Vorbereitungsphase und die Personallage habe, so Sprecher Jürgen Rudigier in seinem Bericht auf der Internetseite des Vereins „keinen Anlass, dem Rückrundenstart all zu euphorisch entgegenzusehen.“

So fehlten gegen die Freiburger U23, die vor dem Spiel noch vier Punkte mehr auf dem konnte hatte, Jonas Gläsemann, Alexander Schneider, Mike Heyde, Elias Willmann sowie die Langzeitverletzten Luca Schmidt und Bujar Halili. Dennoch schaffte es Trainer Michael Wasmer, ein schlagfertiges Team auf dem Platz zu schicken, das ausschließlich aus Spielern bestand, die dem Landesliga-Kader angehören.

Obwohl der eine oder andere Akteur noch Trainingsrückstand aufwies, präsentierte sich die Laufenburger Elf gegen den sehr spielstarken Gegner in einer starken Verfassung, trat geschlossen auf und offenbarte kaum Schwächen.

Schon nach acht Minuten lag der Führungstreffer in der Luft, als Sandro Knab in der Sturmspitze einen Pass aus der Tiefe aufnahm und mit der Kugel am Fuß der Abwehrkette enteilt war. Kurz vor Gästetorhüter Zeller legte er sich den Ball aber etwas zu weit vor, so dass Zeller klären konnte.

Fußball-Landesliga in Zahlen Das Spiel im Stenogramm SV 08 Laufenburg – Freiburger FC U23 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (22.) Illmann; 2:0 (78.) Denz. – SR: Jonas Gumz (Rielasingen-Worblingen).

SV 08 Laufenburg: Er; Hackenberger, Zölle, Nowak, Denz; Baldean (80. Oeschger), Hilpert, Palit (80. Malzacher), Schmidt (68. Mendy); Knab, Illmann (89. Mathis).

Die Gäste hielten dagegen, hatten nach einem feinen Spielzug über die rechte Seite schon bald Grund zum Jubeln. Doch die Freude währte nur kurz, denn der Assistent an der Linie hatte den im Zentrum mitgelaufenen Schützen knapp im Abseits gesehen.

Neuntes Saisontor: Benedikt Illmann vom SV 08 Laufenburg erzielte in seinem neunen Spiel sein neuntes Tor, brachte seine Elf gegen die U23 des Freiburger FC in Führung. | Bild: Welte, Gerd

Nun aber drückte der SV 08 Laufenburg wieder aufs Tempo. 23 Minuten waren gespielt, als die Gastgeber über die rechte Seite einen ihrer zahlreichen Vorstöße einleiteten. Ionatan Rares-Baldean, der ein hohes Laufpensum absolvierte, spielte den Ball am rechten Strafraumeck auf den am Elfmeterpunkt lauernden Sandro Knab. Der leitete den Ball weiter auf den besser positionierten Benedikt Illmann, der seinem Gegenspieler wie auch Torhüter Zeller mit seinem platzierten Schuss in den Winkel keine Chance. Es war das neunte Tor von Illmann – nach langer Verletzungspause – in seinem neunten Spiel.

Nach dem Wechsel blieb der Gast mit Kontern stets gefährlich. Dabei hatten die Null-Achter viel Glück, als ein Distanzschuss am langen Pfosten abprallte. Es sollte die letzte Großchance der FFC-Reserve bleiben. In der Folge ließ die um Moritz Hackenberger, Eduard Nowak, Paul Denz und Felix Zölle sehr zuverlässig arbeitende Abwehr keine Möglichkeiten mehr zu.

Die Nullachter wollten nun die mit hohem Tempo geführte Begegnung endgültig zu ihren Gunsten entscheiden. Sie gewannen viele Zweikämpfe, machten es dem Gegner durch frühes Pressing sehr schwer.

Sehenswert war das zweite Laufenburger Tor allemal. Der 19-jährige Paul Denz, der sich in der Abwehr längst einen Stammplatz erobert hat, ließ über links zwei Gegenspieler aussteigen. Nachdem er den dritten Kontrahenten getunnelt hatte, hämmerte er den Ball aus knapp 20 Metern unhaltbar in die Maschen.

Dank einer geschlossenen Teamleistung und einem vorbildlichem Defensivverhalten, allen voran Torjäger Sandro Knab, der sich nicht zu schade war, nach hinten zu arbeiten, sicherten sich die Gastgeber drei wichtige und verdiente Punkte.