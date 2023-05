Radsport: – Bei den Badischen Kunstrad-Meisterschaften der Schülerinnen und Schüler in Gutach war der Bezirk Hochrhein mit sechs Mädchen aus drei Vereinen personell und bei vier Treppchenplätzen auch sportlich gut vertreten.

In der Altersklasse U11 beeindruckten Magdalena Weiß vom RSV Herten und Rahel Schulz, ebenfalls vom RSV Herten, mit ihren herausragenden Leistungen. Magdalena Weiß setzte sich an die Spitze des Feldes und sicherte sich mit beeindruckenden 51.38 Punkten den ersten Platz. Rahel Schulz erkämpfte sich mit 38,18 Punkten den verdienten dritten Platz.

Besonders hervorzuheben ist Magdalena Weiß, die mit ihrer souveränen Performance den Titel bei den Badischen Meisterschaften errang. Ihre technische Präzision und ihr eleganter Stil beeindruckten die Zuschauer und die Jury gleichermaßen.

Platz drei: Gladys June Holle war einzige Teilnehmerin des RV Lottstetten und wurde mit 45,70 Punkten Dritte. | Bild: Wilfried Schwarz

In der Altersklasse U13 zeigten Gladys June Holle vom RV Lottstetten und Rebekka Weiß vom RSV Herten ihr Können. Gladys June Holle überzeugte mit einer starken Leistung und holte mit nur 1,60 Punkten Abzug den verdienten dritten Platz. Rebekka Weiß zeigte insgesamt eine beeindruckende Darbietung, musste jedoch aufgrund eines Sturzes 4,5 Punkte und drei Plätze in dem sehr engen Fahrerfeld einbüßen.

Bronze in Gutach: Emilia Keser vom RSV Wallbach wurde Dritte bei den U15-Schülerinnen. | Bild: Angelika Wirth

Die Altersklasse U15 versprach ebenfalls spannende Wettkämpfe. Emilia Keser vom RSV Wallbach beeindruckte die Zuschauer mit einer herausragenden Kür und sicherte sich mit 51,18 Punkten den dritten Platz. Obwohl sie gegen die beiden Favoriten aus Gutach antreten musste, konnte sie ihre persönliche Bestleistung abrufen und sich somit einen Platz auf dem Podium sichern. Amelie Peterle vom RSV Herten zeigte ebenfalls eine solide Leistung und landete mit 44,76 Punkten auf dem siebten Rang.

Die Badischen Meisterschaften der Schülerinnen und Schüler im Kunstradfahren in Gutach waren ein voller Erfolg und zeigten das hohe Niveau des Nachwuchses in dieser faszinierenden Sportart. Die jungen Sportlerinnen haben mit ihren beeindruckenden Darbietungen bewiesen, dass sie sowohl technisch als auch artistisch herausragende Leistungen erbringen können. Wir dürfen gespannt sein, wie sich diese vielversprechenden Talente in Zukunft weiterentwickeln werden.