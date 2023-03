Fußball-Kreisliga A, Ost: – Den FC 08 Bad Säckingen trifft es knüppeldick. Zahlreiche Spieler sind angeschlagen, erkrankt oder so schwer verletzt, dass an Fußball nicht zu denken ist. Somit stehen Trainer Clemens Bauer zu wenig Akteure fürs Derby beim SV Blau-Weiß Murg zur Verfügung: „Ich denke, dass wir am „Grünen Tisch“ mit 0:3 verlieren, weil die Murger einer Verlegung nicht zugestimmt haben“, so Bauer auf Nachfrage.

Im Fundus seiner Aktiven habe er auch zahlreiche Spieler der „Zweiten“ angefragt, doch sich nur Absagen eingehandelt: „Letztlich muss auch unsere Reserve ihr für Sonntag geplantes Testspiel gegen den FV Degerfelden absagen, weil es auch dort personell nicht reicht.“ Nicht einmal ein Torhüter würde ihm zur Verfügung stehen: „Moritz Pfeifer hat sich in Stühlingen verletzt und der Ersatztorwart ist im Urlaub“, so Bauer.

Trainer Clemens Bauer (FC 08 Bad Säckingen): „Fürs Derby in Murg stehen mir nicht genügend geeignete Spieler zur Verfügung. Einer Verlegung haben die Murger leider nicht zugestimmt.“ | Bild: Ralf Schäuble

Die Murger dürften durch den wohl „kampflosen Sieg“ zumindest am Tabellenführer SG Höchenschwand/Häusern dran bleiben, sollten die Kombinierten im Heimspiel am Sonntag gegen den auf Platz 14 stehenden VfR Horheim-Schwerzen nicht patzen. Für den FC 08 Bad Säckingen bleibt die Lage prekär. Der FC Tiengen 08 könnte mit einem Heimsieg im Derby gegen die Spvgg. Wutöschingen vorbei ziehen und der SV Stühlingen bei einem überraschenden Erfolg beim Tabellendritten FC Schlüchttal nach Punkten gleichziehen.

Schon vor gut einem Jahr wurde das Derby in Murg ebenfalls abgesagt. Wegen Schnee waren der Murger Kunstrasen am Samstag, 2. April 2022, für nicht bespielbar erklärt worden. Das Spiel wurde dann einen guten Monat später nachgeholt und von den Murgern mit 2:1 gewonnen.