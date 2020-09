Es war wie verhext. Nach dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A vor mehr als einem Jahr ging der SV Eichsel in jedem Auswärtsspiel leer aus. Bis zum vergangenen Wochenende. Da siegte der SVE beim FSV Rheinfelden II mit 4:2. Die Erleichterung war wohl groß. Das gibt Selbstvertrauen, das die Eichsler gegen den TuS Stetten brauchen.

Eine Überraschung ist möglich

Wer die Tabelle anschaut, muss sich die Augen reiben. Der SV Eichsel ist nach zwei Spielen die Nummer eins der Liga. Eine Momentaufnahme? Vielleicht gelingt den Eichslern gegen die favorisierten Gäste aus Lörrach-Stetten eine Überraschung. Das hieße, sie bleiben an der Spitze.

Natürlich ist der SVE motiviert genug, erneut drei Zähler einzuheimsen. Zum Titelfavoriten mutiert er damit noch lange nicht. Man dürfte realistisch genug sein, um nicht abzuheben. Ziel ist der Ligaverbleib. Und die sechs Punkte sind schon mal auf dem Konto.

Jetzt müssen Punkte her

Das hätte der FV Degerfelden ebenfalls gerne. Die Elf von Spielertrainer Patrick Streule legte nach Niederlagen gegen den FSV Rheinfelden II (2:3) und beim TuS Stetten (0:1) den fast schon typischen Fehlstart hin. Sie ist gleich wieder unter Druck. Gegen die Bezirksliga-Reserve der SG Wehr/Brennet muss ein Sieg her.

Verpasst, nachzulegen

Die Wehrerer und Brenneter verpassten es beim 1:2 gegen den TuS Binzen, nachzulegen. Chancen waren genug da. Sie hätten dem SV Eichsel auf den Fersen bleiben können. Abhaken. Die Konzentration gilt dem nächsten Gegner.

Schwere Aufgabe für FSV-Reserve

Mit zwei Platzverweisen (Gelb-Rot) brachte sich der FSV Rheinfelden II im Derby gegen den SV Eichsel selbst um den Lohn. Am Ende stand eine 2:4-Niederlage. Sie hätte vermieden werden können. Deshalb heißt es nun: Auf einen Neues. Der Aufsteiger tritt beim SV Schopfheim an – eine schwere Aufgabe.

Starke Schopfheimer Offensive

Die Schopfheimer ließen zum Start, beim 4:3, den zum Favoritenkreis zählenden FC Hauingen abblitzen. Es folgte ein 5:6 beim SV Liel-Niedereggenen. Also: Der SVS ist ein Garant für viele Tore. Die FSV-Reserve muss sich also gegen die starke Offensive rüsten. Gleichfalls sind die Schopfheimer offensichtlich in der Defensive etwas wackelig.

Nach zwei Spielen hat es bereits den ersten Trainerwechsel gegeben. Frank Ullmann und der SV Todtnau einigten sich nach dem 1:11 beim FC Hauingen auf eine einvernehmliche Trennung. Mal sehen, ob es im Heimspiel gegen den SV Liel-Niedereggenen etwas bewirkt.