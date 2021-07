Tennis vor 3 Stunden

Der Meistertitel ist für den TC RW Tiengen zum Greifen nahe

Saisonfinale für Badenliga-Aufsteiger TC RW Tiengen. Am Samstag muss für den Titelgewinn ein Sieg beim TC Freiburg-Schönberg her. Am Sonntag bestreitet die Mannschaft von Trainer Christoph Back ihr letztes Saisonspiel beim TC Grenzach.