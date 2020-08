Was gibt es Schöneres, als die Saison mit einem Stadtderby zu beginnen? Der FV Degerfelden und Aufsteiger FSV Rheinfelden II freuen sich auf jeden Fall auf das Nachbarschaftsduell. Wer die besseren Karten hat? Schwer zu sagen, die Saison beginnt ja erst.

Sie wollen in der Liga bleiben

So wie es aussieht, haben beide Teams ähnliche Ziele. Der FV Degerfelden musste in den vergangenen Jahren immer wieder das Abstiegsgespenst verjagen. Spielertrainer Patrick Streule und seine Mitspieler wollen endlich mal einen guten Start hinlegen und nicht gleich wieder in den Tabellenkeller rutschen.

Für einen Aufsteiger hat der Ligaverbleib in der Regel Priorität. Dieses Ziel strebt die Landesliga-Reserve des FSV an. Mit ihrem neuen Spielertrainer Sascha Rueb. Er vermag bestimmt seine Landesliga-Erfahrung ins Team zu bringen. Seine Elf dürfte das Zeug für die Kreisliga A haben. Es wird gleich mal spannend.

SV Eichsel setzt auf Heimspiele

Der SV Eichsel müsste sich eigentlich keine Sorgen machen, wenn er auf eigenem Platz gegen den SV Liel-Niedereggenen startet. In der vergangenen Saison holte der SVE seine Punkte zu Hause. Auswärts klappte es nach dem Wiederaufstieg bisher noch nie. Mal sehen, ob die Eichsler ihren Sportplatz auch in dieser Spielzeit zum Punktegaranten machen.

Neuland für SG Wehr/Brennet II

Nachdem sich der FC Wehr und die Spvgg. Brennet-Öflingen für eine Zusammenarbeit entschieden haben, startet die Reserve der neuen Spielgemeinschaft nun in der Westliga. Einige Spieler der Spvgg., die zuletzt noch im Osten aktiv waren, stehen im Kader der SG-Reserve. Allerdings müssen sie sich nun auf neue Gegner einstellen.

Auftakt beim FC Hausen

Wie das gelingt, zeigt sich gleich zum Auftakt beim FC Hausen. Es ist nicht abzuschätzen, wie stark die Hausener sind. Sie schlossen die abgebrochene Runde auf Platz acht ab. In den Jahren zuvor schnupperten sie in der Spitzengruppe. Die SG-Reserve will zumindest einen Punkt aus Hausen mitnehmen.

Der FC Hauingen, einer der Favoriten, ist beim SV Schopfheim gleich gefordert. Der Corona-Vizemeister will die ersten Punkte sammeln. Folgt man der Abschlusstabelle der vergangenen Spielzeit, ist die Begegnung des FC Steinen-Höllstein mit dem TuS Kl. Wiesental als Spitzenspiel einzustufen.

Spitzenspiel beim FC Steinen-Höllstein

Beide Teams hatten zuletzt Aussicht auf einen Spitzenplatz und Platz zwei im Blick. Sie sind ambitioniert genug, um den Kurs fortzusetzen. In der vergangenen Saison siegte der TuS zwei Mal. Da haben die Steinener noch etwas gut zu machen.