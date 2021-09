Fußball-Landesliga vor 15 Stunden

Der Auswärtsbann des SV 08 Laufenburg ist nicht gebrochen

In der Fußball-Landesliga wartet der SV 08 Laufenburg weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der Fremde, bleibt aber auch ungeschlagen. Vier Remis in vier Spielen stehen zu Buche. Sieben Minuten vor dem Ende gelingt dem SV RW Ballrechten-Dottingen noch der Ausgleich zum 2:2.