Fußball vor 8 Stunden

Das Spiel gegen den Bahlinger SC ist für den FSV Rheinfelden ein Saisonhöhepunkt

Fußball, SBFV-Pokal: Landesligist FSV Rheinfelden erwartet in der zweiten Runde des Südbadischen Rothaus-Pokals am Mittwoch um 19 Uhr in der NaturEnergie Arena den Regionalligisten Bahlinger SC.