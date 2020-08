Das Derbyfieber grassiert am zweiten Spieltag. Gleich drei Nachbarschaftsduelle stehen auf dem Plan. Der FC Grießen hat den FC Geißlingen zu Gast. Der SV BW Murg bekommt Besuch vom Aufsteiger SV Obersäckingen. Der Spieltag wird eröffnet mit dem Wutachtalderby zwischen den SC Lauchringen und der Spvgg. Wutöschingen.

Spannung ist angesagt im Wutachstadion

Fußballherz, was willst Du mehr? Im Wutachstadion in Lauchringen kocht‘s wieder. Die Duelle zwischen dem SC Lauchringen und der Spvgg. Wutöschingen haben immer eine besondere Note. Obwohl beide Teams in der vergangenen Saison im Niemandsland der Tabelle abgetaucht waren.

Wer die Nase vorn hat? Schwer zu sagen. Auch die Auftaktergebnisse lassen kaum Schlüsse zu. Der SC Lauchringen hatte wohl etwas Glück beim 0:0 beim SV Rheintal. Die Spvgg. Wutöschingen trotzte dem Titelaspiranten SV BW Murg, verlor trotzdem mit 0:2.

Jetzt wollen sie dreifach punkten

Fest steht, dass beide Teams jetzt dreifach punkten wollen. In der vergangenen Spielzeit hatte die Spvgg. auf eigenem Platz mit 2:1 gewonnen. Ein Rückspiel hatte es wegen des Lockdowns in der Corona-Krise nicht gegeben. Spannung ist angesagt.

2:6 und 0:6. Der FC Geißlingen ließ in den beiden Klettgauderbys in der abgebrochenen, vergangenen Spielzeit gegen die Rivalen des FC Grießen nichts anbrennen. Und mit einem 4:2 gegen den FC 08 Bad Säckingen sind die Geißlinger gleich mal gut eingestiegen. Gleichwohl ließen sie im zweiten Durchgang doch noch einige Schwächen erkennen.

FC Grießen will einiges gut machen

Der FC Grießen hat keinen Grund, um vor Ehrfurcht zu erstarren. Schließlich will er noch einiges gut machen. Das 1:1 zum Auftakt beim SV 08 Laufenburg II mutet schon mal passabel an. Die Elf von Spielertrainer Jörg Ritter will den Nachbarn aus Geißlingen auf jeden Fall ärgern.

Etwas weiter westlich beim SV BW Murg steigt das dritte Derby. Nachbar SV Obersäckingen ist zu Gast. Beide Teams spielten schon lange nicht mehr gegeneinander um Punkte. Die Fronten scheinen klar abgesteckt zu sein. Der SV BW Murg buhlt um dem Titel und Aufstieg in die Bezirksliga. Der OSV will ganz einfach nur drin bleiben und ist krasser Außenseiter.

Der Aufsteiger ist nicht zu unterschätzen

Der Aufsteiger hat allerdings beim 2:2 zum Auftakt gegen C.S.I. JR Laufenburg seine Standfestigkeit untermauert. Jetzt gilt es, zu beweisen, ob er auch dem SV BW Murg in die Suppe spucken kann.