Regionalsport Hochrhein 22. Oktober 2020, 17:59 Uhr

Corona-Verdachtsfälle: Spiele des SV Todtnau und des SV Luttingen fallen aus

Betroffen sind die Spiele SV Eichsel – SV Todtnau in der Kreisliga A-West, SV Todtnau II – SV Herten III in der C-3 und SG FC Wehr-Brennet IV – SV Luttingen in der C-4