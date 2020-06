Triathlon: – Vor knapp drei Jahren hatte er genug von Wattzahlen und festgelegten Trainingsstunden. Christian Müller hatte sich nämlich neu in den Radsport verliebt und dabei noch seine alte Passion für den Triathlon wieder entdeckt. Aus dem zweifachen Amateurweltmeister auf der Straße und im Zeitfahren wurde ein „Lifestyle-Radler“ und Triathlet, wie er rückblickend sagt. Bereut hat er es nicht: „Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.“

Der 32-Jährige, der seit dem Frühjahr 2018 in Niederhof zu Hause ist, ist gebürtiger Sachse, hat in Berlin Jura studiert. Nach einem „Zwischenstopp“ in Dresden ab 2012 zog es ihn 2014 ins Münsterland. Jan Ullrich hatte es ihm schon zuvor in der Schule angetan: „So wie er wollte ich mal die Alpenpässe hochfliegen“, erinnert er sich.

2006 wurde aus dem Wunschtraum Realität: „Mit meinem ersten Rennrad ging es in die Berge.“ Vorher hatte er 120 Kilogramm Körpergewicht, aus denen bald 80 kg wurden.

Seine größten Erfolge als Radsportler feierte er 2015 und 2016. Zunächst wurde er in Dänemark Amateurweltmeister auf der Straße und holte Silber im Zeitfahren. Im folgenden Jahr gewann er in Australien Gold im Zeitfahren und Bronze auf der Straße. Vier Medaillen in vier Rennen – geht noch mehr? „Ich war nach dem Rennen in Australien richtig platt, brauchte eine neue Motivation“, erinnert er sich.

Die Liebe zum Radsport war ungebrochen – nur anders. Auf so viele Dinge hatte er als Leistungssportler verzichten müssen. „Ich wollte weiter Rad fahren, aber aus Lust und Freude. Von Trainingsplänen hatte ich genug“, sagt er.

Klettertour: Christian Müller bei seiner Kletterfahrt über die Pässe. | Bild: privat

So entdeckte Christian Müller schon bald eine neue Art des Radfahrens. „In den Bergen war ich immer schon gerne. Aber jetzt reiste ich zu den schönsten Pässen in Europa“, war er gleich begeistert. An einem Wochenende ging‘s vom Münsterland an den Lago Maggiore, um dort die Berge auf dem Rad zu erklimmen. „Das war total verrückt“, schmunzelt er heute.

Was ihn am meisten an der anderen Seite des Sports faszinierte, war noch etwas anderes: „Ich konnte auf einmal die Natur genießen und das Erlebnis mit anderen teilen.“ Mit wem? Zu allererst natürlich mit seiner Freundin Helena, die seine Leidenschaft teilt. „Wir machen auch abwechselnd Fotos, um diese besonderen Momente für uns und andere festzuhalten“, erklärt Müller seine Liebe zur Fotografie.

Warum er vom Radsportler im Jahr 2017 auch zum Triathleten wurde? „Ich habe mich aus Spaß beim Triathlon in Roth angemeldet, und dort ist es gleich ganz gut gelaufen“, war er erstaunt. Unter der magischen Zehn-Stunden-Marke – in 9:27 Stunden – hatte er die Ziellinie überquert. Die Zeit war beachtlich, hatte er doch Schwimmen und Laufen gar nicht speziell trainiert: „Beim Radfahren hatte ich natürlich einen Vorteil. Beim Schwimmen und Laufen dagegen war noch Steigerungspotenzial da.“

Christian Müller: „Ich wollte unbedingt in den Schwarzwald, weil das die schönste Region fürs Radfahren ist.“ | Bild: privat

2018 kam Christian Müller vom Münsterland an den Hochrhein. „Ich wollte unbedingt in den Schwarzwald, weil das die schönste Region fürs Radfahren ist“, nennt er den einzigen Grund für seinen Wohnortwechsel. Hier arbeitete er zunächst als Richter in Waldshut. Seit November 2018 ist er Richter beim Amtsgericht in Bad Säckingen.

Von seinem Wohnort in Niederhof zieht es ihn fast täglich auf die Höhen des Schwarzwalds. „Ich muss nicht in die Ferne schweifen. Hier hat ein Radfahrer alles vor der Haustür“, ist er von der Landschaft angetan. Obwohl er viel Rad fährt, versucht er, je drei Mal in der Woche zu laufen und zu schwimmen.

Geschafft: Die dritte und letzte Disziplin beim Triathlon ist auf der Langdistanz der Marathonlauf. Hier hat Christian Müller nach eigenen Worten noch Potenzial. | Bild: privat

Seine Triathlon-Ambitionen sind ungebrochen. Vergangenes Jahr ist es ihm gelungen, bei der zweiten Teilnahme in Roth seine Zeit nochmals zu verbessern. Hatte er es 2017 noch in 9:27 Stunden ins Ziel geschafft, benötigte er beim zweiten Start nur 9:07 Stunden.

„Das reicht locker zur Quali für den Ironman auf Hawaii“, hatte er gleich sein nächstes Ziel. Von der Corona-Pandemie wurde er zwar gebremst, doch sein Ziel hat er nicht aus den Augen verloren. 2021 will er sich im Juni in Frankfurt für Hawaii im Oktober qualifizieren. Ab Herbst forciert er sein Training. „Ich vertrage die Hitze normalerweise gar nicht. Da habe ich auf Hawaii schlechte Karten. Aber ankommen will ich“, hofft er. Dort ist jeder „Finisher“ auch ein Sieger.