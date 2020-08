Regionalsport Hochrhein 30. August 2020, 20:54 Uhr

Christian Keller und Kevin Rothe schießen SG Niederhof/Binzgen zum 6:0-Derbysieg bei der Reserve des SV BW Murg

Fußball-Kreisliga B: SC Lauchringen II gewinnt Derby bei AGS Lauchringen mit 4:3. SV Jestetten II feiert 8:2-Kantersieg in Dillendorf. VfR Bad Bellingen II setzt sich mit 7:1 bei der Weiler „Dritten“ durch. T.I.G. Rheinfelden trifft in Unterzahl zum Sieg in Utzenfeld