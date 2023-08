Leichtathletik: – Mehrkämpferin Ceren Bayram vom TV Wehr feierte bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Mannheim einen großen Erfolg und wurde in der Altersklasse U18 Zweite.

Auf der schnellen und blauen Laufbahn im Mannheimer Leichtathletikstadion legte die 17-Jährige einen tollen Siebenkampf hin. Nach vier Wettbewerben lag sie auf dem dritten Rang mit persönlichen Bestleistungen im Hürdensprint (15,02 sec) und dem 200-Meter-Sprint (26,27 sec). Am zweiten Tag kam Silber für sie in Reichweite. Vor dem abschließenden Lauf über 800 Meter lag sie noch immer auf Rang drei, war aber in der Lage, noch schneller als die bis dahin Zweitplatzierte ins Ziel zu kommen. Damit war ihr Silber mit neuem persönlichem Bestwert in der Gesamtwertung sicher.

Die Gelegenheit, sich mit den besten deutschen Mehrkämpferinnen zu messen, hat Ceren Bayram nun vom 1. bis 3. September bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover.

Alina Müller 16. in Frauen-Klasse

Ebenfalls für den TV Wehr am Start war in Mannheim Alina Müller, die in der Frauen-Klasse bei starker Konkurrenz den 16. Platz und neue persönliche Bestwerte im Kugelstoßen und in der Gesamtpunktzahl erreichte.