Leichtathletik: – Einen guten Abschluss ihrer sehr erfolgreichen Saison feierte Mehrkämpferin Ceren Bayram vom TV Wehr. Die 17-Jährige kehrte von den Deutschen Mehrkampf Meisterschaften, die im Erika-Koch-Stadion in Hannover ausgetragen worden sind, mit dem 16. Platz in der Altersklasse U18-Juniorinnen zurück.

Leichtathletik Ceren Bayram vom TV Wehr wird Vizemeisterin im Mehrkampf Das könnte Sie auch interessieren

Beim Wettkampf mit den besten Siebenkämpferinnen ihrer Kategorie stand die Bad Säckingerin einer starken Konkurrenz gegenüber. Am Ende der Wettbewerbe hatte sie 4507 Punkte gesammelt. Sie blieb damit unter ihrer Bestleistung von 4758 Punkten, mit denen sie vor fünf Wochen bei den baden-württembergischen Meisterschaften die Silbermedaille gewonnen hatte.

Gegenüber dem Wettkampf in Mannheim steigerte sich Ceren Bayram lediglich im Kugelstoßen von 12,09 Metern auf 12,89 Meter. In den restlichen sechs Wertungen blieb sie unter den Leistungen, was ihren Erfolg in Niedersachsen nicht schmälert.

Leichtathletik Silber für David Kiefer, Daniel Kaiser und Tanja Saretzki Das könnte Sie auch interessieren

In Hannover startete sie mit 15,80 Sekunden über die Hürdenstrecke und ließ im Hochsprung die Latte bei 1,48 Meter liegen – wie in Mannheim. Die 12,89 Meter im Kugelstoßen wurden indessen nur von drei Konkurrentinnen übertroffen und brachten 720 Punkte. Es folgten 27,12 Sekunden über die 200 Meter und 5,24 Meter im Weitsprung. Ceren Bayrams Speer steckte bei 33,57 Meter im Rasen und den abschließenden Lauf über 800 Meter beendete sie nach 2:39,61 Minuten.