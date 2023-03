Radsport: (gru) Der zweite Durchgang im Baden-Württemberg-Cup in Öhringen verlief vor allem für Caroline Wirth vom RSV Wallbach nahezu optimal. Die junge Schopfheimerin fuhr – wie schon bei den Landesmeisterschaften vor drei Wochen in Aach – über 100 Punkte mit ihrer mit 118,80 Punkten bewerteten Kür heraus. Dieses Mal steigerte sie sich gar auf 102,67 Punkte, wurde Achte. Beim ersten Durchgang, vor vier Wochen in Wallbach, hatte sie lediglich 78,93 Punkte geholt.

Auf Platz drei beendete Leonie Papok (RV Lottstetten) den Wettbewerb im Einer, obwohl sie mit 113,76 Punkten unter ihren Erwartungen geblieben ist.

Konzentriert: Nur um 1,42 Punkte verfehlten Letizia Daudey (links) und Sophia Baier vom RV Lottstetten beim BW-Cup in Öhringen ihre Bestmarke. | Bild: Ralf Schäuble

Im Zweier blieben Letizia Daudey/Sophia Baier (RV Lottstetten) mit 104,56 Punkten nur 1,42 Punkte unter ihrer Bestleistung, die sie vergangene Woche beim Junior Masters herausgefahren hatten. Einmal mehr stand am Ende der zweite Platz für sie hinter Lena und Eva Streit (RMSV Orsingen), die 120,95 Punkte herausgefahren haben.