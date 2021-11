Fußball-Kreisliga A: In der Ost-Staffel bezwingt Tabellenführer SV BW Murg den SV Stühlingen. FC 08 Bad Säckingen bleibt erster Verfolger durch 3:1 beim SV Albbruck. SV Waldhaus gewinnt klar im Geisterspiel beim VfR Horheim-Schwerzen. SV Obersäckingen verliert mit 3:5 beim SV 08 Laufenburg II. In der West-Staffel unterliegt der FSV Rheinfelden II im Spitzenspiel dem TuS Binzen mit 0:3. Niederlage für SV Eichsel und Sieg für FV Degerfelden.

Kreisliga A, OstSpvgg. Wutöschingen – SC Lauchringen 1:1 (0:0). – Beide Mannschaften traten nicht in Bestbesetzung an, sondern hatten mehrere Spieler aus ihren Reserve-Teams im Kader. In den ersten 45 Minuten war die Partie ausgeglichen,