Juniorenfußball: – Die U15-Junioren des FC Wehr sind nicht zu bremsen. Die Mannschaft feiert in dieser vom Corona-Virus geprägten und letztlich abgebrochenen Saison ihren dritten Titel in Folge. Als D-Junioren holten sie sich 2018 die Bezirksliga-Meisterschaft, wiederholten diesen Erfolg als C-Junioren im vergangenen Jahr und gingen nun in der Kurz-Landesliga in allen 14 Spielen siegreich vom Feld. 2019 holte das Team zudem den Bezirkspokal.

Unterm Strich stehen nach dem Abbruch der Saison stolze 42 Punkte und 95:6 Tore. Künftig spielt das Team als U16 (B-Junioren) in der Verbandsliga. Erstaunlich dabei, dass die Mannschaft von Marc Hartig und Alexander Rebis bereits seit 11. November 2017 nicht mehr verloren hat. Als D-Junioren gingen sie damals mit 0:1 gegen den TuS Stetten vom Platz.

Besonders stolz sind die Wehrer, dass Ali Benelmir schon vor dieser Sauson den Sprung zum SC Freiburg geschafft hat. Im Winter wechselte zudem Elion Jashari zum FC Basel. Beide Spieler werden in der kommenden Saison fest im Nachwuchs dieser Proficlubs spielen. „Wir als Trainer und auch der Verein sind hier natürlich sehr stolz auf diese Entwicklung“, betont Marc Hartig.

Allerdings werden die Meisterkicker nicht wirklich belohnt, dann als B-Junioren spielen sie in der nächsten Saison wieder in der Bezirksliga. Dafür rückt an ihrer Stelle die nächste Generation in die höchste südbadische Spielklasse auf.