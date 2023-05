Radsport: – Mit dem dritten Platz kehrten die Kunstradfahrerinnen Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten von den baden-württembergischen Meisterschaften aus Stuttgart nach Hause. Die beiden Fahrerinnen hatten 133,30 Punkte für den Wettkampf eingereicht, absolvierten ihr Programm zur Zufriedenheit ihrer Trainerin Kerstin von Schneyder: „Die beiden sind toll gefahren. Sie haben nur bei der letzten Übung, einem Steiger rückwärts im Schulterstand einen Abzug von 50 Prozent erhalten.“

Den Sieg holten sich in Stuttgart die Lokalmatadorinnen Helen Vordermeier/Selina Marquardt mit 144,59 Punkten vor Laura Bruder/Antonia Bärk aus Öhringen, die 125,75 herausgefahren hatten.

Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok waren vor zwei Wochen beim Weltcup-Auftakt in Höchst hervorragend in die Saison gestartet und holte sich mit 117,68 Punkte den überraschenden zweiten Platz. Es zeichnet sich nun ein spannendes Duell um die Tickets für die WM in Glasgow (Schottland) im August mit Alice Niedermayer und Jessie Hasmüller ab. Das Duo von der SG Magstadt/Denkendorf kam mit 104,01 Punkten lediglich auf Platz vier.