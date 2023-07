Tischtennis: – Bei den Europameisterschaften der Senioren im südwestlich von Oslo gelegenen Sandefjord (Norwegen) mischte Bernhard Bürgin vom TTC Laufenburg unter den über 1800 Teilnehmern mit. Der Routinier, unlängst mit Rolf-Dieter Loss (TTC Tiengen-Horheim) und Wolfgang Jagst (TTF Altshausen) Zweiter bei den Deutschen Ü60-Mannschaftsmeisterschaften in Schwenningen, spielte sich im Einzel aufs Podest, das er im Doppel knapp verpasste.

In der Altersklasse Ü65 erreichte Bürgin im Doppel an der Seite des Schweden Per Svensson nach fünf glatten 3:0-Siegen das Viertelfinale. Hier wurde das Erfolgs-Duo mit 1:3 von den Topgesetzten Lindmäe Rein (Estland) und Leonid Sehal (Ukraine) gestoppt.

Medaille: Bernhard Bürgin vom TTC Laufenburg holte Bronze im Einzel bei der Senioren-Europameisterschaft in Norwegen. | Bild: Bernhard Bürgin

Besser lief es Bürgin im Einzel. Nach sechs klaren Siegen stand er im Viertelfinale dem Landsmann Engelbert Karmainski vom TTC Stolberg (bei Aachen) gegenüber. Erst im Entscheidungssatz mit einem 11:8 holte sich Bürgin das Ticket fürs Halbfinale. Damit war ihm Bronze sicher. Doch er wollte, wie 2019 im Doppel erfolgreich mit Rolf-Dieter Loss, nach Gold greifen.

Im Halbfinale knapp gestoppt

Allerdings erwies sich der schwedische Seniorenmeister Dan Lagerlöf im Halbfinale als zu stark: „Ich konnte meine gute Form nicht ganz halten und verlor trotz zweimaliger 9:7-Führung im ersten und zweiten Satz das Match am Ende mit 9:11, 10:12 und 8:11“, so Bürgin nach dem Spiel.

Unzufrieden war Bürgin – der übrigens 2016 vom Nordkap durch Norwegen nach Hause geradelt ist – trotzdem nicht. Mit der Bronzemedaille hatte er sein erklärtes Ziel erreicht. Nun nimmt er eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft in Visier – kommendes Jahr in Rom.