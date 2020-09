von Frija Hiller

Mountainbike: – Der Bad Säckinger Mark Jagenow, der für den Lindauer Rennstall „toMotion Racing by black tusk“ startet, fuhr bei der „Grünen Hölle“ in Freisen im Saarland sein erstes Cross-Country-Rennen.

Regionalsport Hochrhein Gelungene Premieren für Rheinfelder Finja und Miron Lipp vom Team Orbea Serpentine Velosport in Alpe d‘Huez Das könnte Sie auch interessieren

Der ausgewiesene Marathon-Biker Fahrer bewältigte zwar gut die technisch schwierigen Passagen, kam jedoch nur langsam auf Touren und drehte erst nach etwa der Hälfte des Rennens richtig auf. „Plötzlich war das Rennen nach vier Runden zu Ende“, erzählte er schmunzelnd und meinte: „Ich hätte noch ein paar Runden auf dem Niveau weiterfahren können.“ Seine Cross-Country-Premiere beendete er nach 56:32 Minuten auf Platz sechs der 19-köpfigen Senioren 1-Kategorie.

Seit Jahren gilt das Zwei-Stunden-Rennen „Grüne Hölle“ in Freisen als Geheimtipp. Als erstes Mountainbike-Cross-Country-Rennen im Saarland nach Ausbruch der Corona-Pandemie stand es in der Region unter besonderer Beobachtung. Das Konzept des Veranstalters konnte sich jedoch sehen lassen: Die 290 Teilnehmer gingen im Zeitfahr-Modus zeitlich leicht versetzt einzeln auf die Strecke und verteilten sich dadurch gut im Gelände.

Am Start waren in diesem Jahr sieben Teammitglieder des Lindauer Rennstalls, von denen zwei aufs Podium fuhren: Jos van Sterkenburg siegte in der U19-Alterskategorie, Gwenda Rüsing wurde bei den Seniorinnen Zweite.