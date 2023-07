Wassersport: – Für die „Thunder Dragons“, die Bad Säckinger Hochrheinpaddler, war die Teilnahme am nationalen Multisport-Event “Die Finals“, bei dem in 18 Sportarten um die deutschen Meistertitel gekämpft wurde, ein erfolgreiches Erlebnis. Im Innenhafen von Duisburg gewann das Bad Säckinger Boot mit Robin Eschbach als Team-Chef bei den Männern die Silbermedaille. In der Mixed-Wertung reichte es nicht auf das Podium. Am Ende fehlte nur ein Wimpernschlag. Wäre die 160 Meter lange Strecke im Hafen von Duisburg noch ein paar Meter länger gewesen, wäre es wohl Gold für die Hochrhein-Paddler geworden.

Das Ziel, eine Medaille zu gewinnen, hatten die Bad Säckinger trotz fehlender Wettkampfpraxis im ungewohnten kleinen Zehner-Drachenboot auf der kurzen Distanz erreicht. „Das kleine Boot ist im Wasser deutlich instabiler als unser großes 20-er-Boot“, schilderte Teamchef Robin Eschbach die Probleme. Das mangelnde gemeinsame Training können die Hochrhein-Paddler ansonsten über die Distanz kompensieren. In Duisburg war dies auf der kurzen Strecke nicht möglich.

Enges Rennen im Halbfinale

Trotzdem entschied das Bad Säckinger Boot den ersten Vorlauf mit einer Sekunde Vorsprung deutlich für sich. Im Halbfinale wurde es dann gegen das Team „Roter Drache Mülheim“ enger. Mit 0,2 Sekunden Vorsprung behielten die Hochrhein Paddler aber die Oberhand über die Lokalmatadoren und sicherten sich den Einzug ins Finale.

Robin Eschbach, Hochrhein-Paddler Bad Säckingen: „Es ist genial, dass wir eine Medaille mit nach Hause nehmen.“ | Bild: Matthias Eschbach

Im Kampf um den Meistertitel kam es zu einem baden-württembergischen Duell. Gegen die „Neckar Drachen Böckingen“ erwischten die „Thunder Dragons“ einen guten Start. Die Schwaben konterten aber und zogen wieder vorbei. Auf den letzten Metern kam das Team von Robin Eschbach nochmals heran, doch rettete der Gegner einen Vorsprung von 0,5 Sekunden ins Ziel.

Nicht ganz so erfolgreich wie die Männer war das Mixed-Team der „Thunder Dragons“, das im Vorlauf ausschied. Robin Eschbach zog ein positives Fazit: „Es ist genial, dass wir eine Medaille mit nach Hause nehmen.“