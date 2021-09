Fußball-Landesliga vor 2 Stunden

Auswärtsaufgaben für SV 08 Laufenburg und FSV Rheinfelden

Fußball-Landesligist SV 08 Laufenburg muss am Samstag in der Partie beim SV RW Ballrechten-Dottingen ohne seinen Kapitän Felix Zölle auskommen. FSV Rheinfelden will am Sonntag beim FC Bad Krozingen seine Spitzenposition verteidigen.