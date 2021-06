Tennis vor 5 Stunden

Aufsteiger TC RW Tiengen startet in die Saison

Nach sieben Jahren melden sich die Rot-Weißen wieder in der Badenliga zurück. Doppelspieltag am Wochenende. Zuschauer für Heimpartie am Samstag ab 11 Uhr gegen Post Südstadt Karlsruhe sind willkommen. Tags darauf geht es zum TC Markdorf.