Attraktive Lose für Hochrhein-Teams im SBFV-Rothaus-Pokal

SV 08 Laufenburg erwartet am 24. Juli den FC 07 Furtwangen. FSV Rheinfelden hat es in der ersten Runde am 31. Juli mit Verbandsligist FC Waldkirch zu tun. Oberligist FV Lörrach-Brombach muss zu einem ausglosten Halbfinalisten aus dem Hochrhein-Bezirkspokal oder zum FC Wittlingen.