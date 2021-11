Junioren-Europameisterinnen des RV Lottstetten sichern sich beim Bezirkspokal in Wallbach einen der fünf Siege ihres Vereins. Gastgeber RSV Wallbach steht drei Mal ganz oben auf dem Treppchen. RSV Herten siegt bei den Jüngsten

Radsport: – Der RSV Wallbach machte aus der Not eine Tugend und wandte strengste Hygieneregeln an, um wenigstens den einen Durchgang zum Bezirkspokal 2021 zu ermöglichen. So waren es letztlich 25 Kinder, Jugendliche und Aktive, die der