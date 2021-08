Radsport vor 14 Stunden

Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten fahren zum Gesamtsieg im Baden-Württemberg-Cup

Kunstrad-Europameisterinnen starten erfolgreich in den wichtigen Monat August. Deutsche Meisterschaften steigen am Wochenende in Amorbach. EM-Titel wird in drei Wochen in Altdorf/Schweiz verteidigt