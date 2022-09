Radsport: – Es läuft richtig rund für Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder. Die beiden Kunstradfahrerinnen verblüfften beim 2. German Masters in Nuthetal bei Potsdam einmal mehr die Konkurrenz und erreichten im Finale den dritten Platz.

Wie schon vor zwei Wochen in Bad Salzuflen präsentierten sich die beiden Sportlerinnen aus dem Landkreis Waldshut gut vorbereitet und hochkonzentriert. Im ersten Durchgang lief es ihnen zwar nicht optimal, doch am Ende reichten 122,27 Punkte zum Einzug ins Finale. Neun Punkte hatten sie in ihrem Programm verloren, was am Ende noch für viel Spannung sorgte.

Anika Papok (oben) und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten beim 2. German Masters in Nuthetal/Brandenburg. | Bild: Stephan von Schneyder

Mit 131,20 Punkten waren Papok/von Schneyder als viertbestes Paar in den Wettbewerb gestartet. Schon vor zwei Wochen waren sie ins Finale gerutscht, weil Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller von der SG Denkendorf/Magstadt patzten. Dieses Mal aber gelang den Schwäbinnen mit 122,78 Punkten eine Bestleistung. Für die knapp übertrumpften Lottstetterinnen rückte das Finale in weite Ferne, zumal auch die Weltmeisterinnen Selina Marquardt und Helen Vordermeier (RV Oberjesingen) mit 147,33 Punkten ihre Klasse unterstrichen.

Schwarzwälder Konkurrenz patzt

Nun fehlten nur noch die mit 155,80 Punkten eingereichten Sophie-Marie Wöhrle und Caroline Wurth vom RSV Gutach. Die Europameisterinnen aus dem Schwarzwald zeigten allerdings ungewohnt Nerven, verpatzten ihren Auftritt auf der ganzen Linie und mussten sich mit 114,21 Punkten sensationell auf Rang vier einreihen.

Unerwartet doch noch ins Finale gerückt, hauten Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder ganz befreit noch einmal alles raus. Nur hauchdünn verpassten sie mit 127,00 Punkten ihre Bestleistung von 127,62 Punkten, die sie vor zwei Wochen in Bad Salzuflen heraus gefahren hatten und erreichten erneut den dritten Rang.

Sieger waren am Ende erneut Selina Marquardt und Helen Vordermeier, die sich um sechs Zähler steigerten und 146,86 Punkte für ihr Programm einstrichen. Niedermayer/Hasmüller schraubten ihre Bestleistung auf 128,24 Punkten und sicherten sich somit knapp den zweiten Rang.