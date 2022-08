Radsport: – Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 2,09 Punkten gelang dem Kunstrad-Zweier Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten der Sprung ins Finale beim 1. German Masters, das der RSV Knetterheide am heutigen Samstag in Bad Salzuflen ausrichtet. Kurz nach 19 Uhr treten die beiden Sportlerinnen nochmals an. Das Treppchen haben sie – wie schon vor drei Wochen mit 120,14 Punkten beim Weltcup in Ebermannstadt.

Bis die Qualifikation für die Runde der besten Drei unter Dach und Fach war, mussten die amtierenden baden-württembergischen Meisterinnen aus dem Kreis Waldshut ordentlich zittern. Schon kurz nach Beginn ihrer Kür stieg Anna-Sophia von Schneyder bei der Standdrehung unerwartet vom Rad, kassierte erste Abzüge der eingereichten 131,20 Punkte.

In der Folge stabilisierten sie ihren Auftritt, fuhren ruhig und solide. Anika Papok zündete beim Kür-Teil auf einem Fahrrad ein Handstand-Feuerwerk, das es in sich hatte. Sie hatten zwar ihre Bestleistung von 125,51 Punkten aus der Sicht verloren, doch der Auftritt konnte sich sehen lassen. Kurz vor Ablauf der fünf Wertungsminuten passierte es dann aber doch noch. Beim neu ins Programm aufgenommenen Reitsitzsteiger rückwärts mit Schulterstand verloren sie die Balance. Anika Papok sprang ab, wäre fast noch ins Rad gefallen. Dieser Patzer kostete richtig Punkte. Erst bei 111,77 stoppten die Abzüge.

Nun kam es drauf an, was Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller von der SG Denkendorf/Magstadt den Kampfrichtern bieten. Das schwäbische Duo machte es dann aber auch richtig spannend. 133,10 Punkte hatten sie eingegeben, lagen somit 21,33 Zähler vor Anna-Sophia Schneyder und Anika Papok. Doch der Vorsprung schrumpfte bedenklich, die Zeit wurde knapp und knapper für die beiden Schwäbinnen. Mit dem Schlusssignal beendeten sie ihre Lenkerdrehungen bei 112,67 Punkten. Diese Ausbeute hätte ihnen noch gereicht, doch dann rutschten die Wertung doch noch tiefer, blieb bei 109,68 Punkten stehen – und machte den Weg ins Finale für Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok frei.

Der abschließende Dreikampf mit den Weltmeisterinnen Selina Marquardt und Helen Vordermeier (RV Oberjesingen), die 133,22 Punkte erreichten, sowie die Europameisterinnen Sophie-Marie Wöhrle und Caroline Wurth vom RSV Gutach, beginnt am Abend nach den Männern, die die Finals um 19 Uhr eröffnen. Im Internet gibt es einen Livestream aus Bad Salzuflen bei sportdeutschland.tv