Radsport: – Nahtlos knüpfen die Kunstradfahrerinnen Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten an ihre Erfolge beim Nachwuchs an. Die U19-Europameisterinnen starten mittlerweile in der Elite-Klasse und standen bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Bodelshausen vor ihrer ersten Bewährungsprobe.

Die beiden jungen Frauen präsentierten dabei ihr neues Programm tadellos. Sie fuhren erstmals den Steiger rückwärts im Schulterstand und sicherten sich 119,77 ihrer 131,20 eingereichten Punkte.

Neue Figur: Anika Papok (oben) und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten zeigten bei den Landesmeisterschaften in Bodelshausen ihr neues Programm, punkteten dabei mit dem Steiger rückwärts mit Schulterstand. | Bild: Wilfried Schwarz

Das reichte dann auch zum Sieg, denn die mit höheren Punktzahlen eingereichten Annice Niedermayer/Jessie Hasmüller (RV Denkendorf/RV Magstadt) fuhren lediglich 112,04 Punkte heraus. Große Probleme mit der Hitze hatten die an der Spitze mit 152 Punkten eingereichten Helen Vordermeier/Selina Marquardt (SK Stuttgart/RV Oberjesingen), die nur 106,75 Punkte erreichten.

Weltcup-Start in Ebermannstadt

Nach diesem Erfolg geht es schon in drei Wochen zum nächsten Höhepunkt: „Anna-Sophia und Anika wurden zusätzlich für den dritten Weltcup nominiert.“, freut sich Trainerin Kerstin von Schneyder mit dem Duo auf den Start am 6. August im fränkischen Ebermannstadt, dem Heimatort von Weltmeister Lukas Kohl.