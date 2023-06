Fußball-Kreisliga C: – Aufstehen, schütteln und weitermachen – das ist die Devise bei AGS Lauchringen, kurz nach dem bitteren Abstieg als Tabellenletzter der Kreisliga B-4 in die unterste Spielklasse. Der Verein hat sich im Vorstand neu aufgestellt und freut sich auf zahlreiche neue Spieler: „Wir wollen zügig wieder in die Kreisliga B und mittelfristig die Kreisliga A „, bringt es der neue Vorsitzende Muhammed Algel auf den Punkt. Er hat bei der Hauptversammlung den langjährigen Vorsitzenden Ismet Adakli abgelöst.

Vereinsarbeit ist für Algel kein Neuland. Vor neun Jahren, als auch Ismet Adakli die Vereinsspitze übernommen hat, übernahm sein einstimmig gewählter Nachfolge das Amt des Kassierers. Jetzt möchte er mit einem motivierten Team den 1985 gegründeten Verein zumindest wieder dorthin führen, wo er schon einmal war.

Zur Seite stehe ihm, so Muhammed Algel, ein „gesunder Mix aus jungen und alten aktiven Fußballern, die lange Jahre in unterschiedlichen Vereinen im Landkreis mitgewirkt haben.“ Vizevorsitzender ist Ahmet Ceviral, die Kasse führt Hüseyin Akbürü, die Sportabteilung leitet Tobias Thoma, sein Spielausschuss wird Mansoor Ul-Haq. Schriftführer ist Ahmet Usta und für Organisation ist Recep Akbürü verantwortlich. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt der bisherige Trainer Ismail Cetin und ums Sponsoring kümmert sich Furkan Algel.

AGS Lauchringen im Sommer 2022 | Bild: Scheibengruber, Matthias

AGS Lauchringen hat in den vergangenen fast 40 Jahren eine wechselvolle sportliche Bilanz erlebt. 1990 wurde unter Trainer Günther Pietzke der erste Titel gewonnen und in die Kreisliga B aufgestiegen, im Jahr darauf ging es schon in die Kreisliga A. Nach dem Abstieg 1993 kehrte AGS aber umgehend wieder zurück und blieb bis 2002. Dann folgten die fünf erfolgreichsten Jahre, die dem Verein drei Jahre in der Bezirksliga bescherten. Kurioserweise gelangen beide Aufstiege in den Jahren 2003 und 2006 gemeinsam mit dem Lokalrivalen SC Lauchringen.

Im Jahr 2007 begann dann aber mit dem Abstieg aus der Bezirksliga der lange Weg nach unten. 2009 ging es in die Kreisliga B und 2014 musste AGS Lauchringen im Zuge der Ligareform wieder in die Kreisliga C zurück. Drei Jahre später wurde mit dem Aufstieg in die Kreisliga B-4 der bislang letzte Titel gewonnen.