Im Landkreis Konstanz und im Bodenseekreis dürfte Stand jetzt ab Montag wieder gekickt werden – ohne Tests. In anderen Landkreisen in unserer Region müssen sich Kicker und andere Freiluftsportler aber noch testen lassen, bevor sie aufs Feld gehen. Für Hallensportarten sind die Tests in jedem Fall notwendig. Warum das so ist, ergibt sich aus der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung.

Wettkämpfe auch im Amateursport: Durften Wettkampfveranstaltungen jüngst nur im Profi- und Spitzensport stattfinden, sind sie nun auch wieder im Amateurbereich erlaubt. Welche Voraussetzungen dafür gelten, regeln die jeweiligen Öffnungsschritte.

Der zweite Öffnungsschritt: Sinkt 14 Tage nach dem Öffnungsschritt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, dürfen sich Sportler auf weitere Lockerungen freuen. So dürfen Vereine nun auch wieder in ihre Sportstätten zurückkehren und kontaktarmen Freizeitsport ausüben, müssen dabei aber die Begrenzung von 20 Quadratmetern pro Person beachten. Im Freien hingegen darf wieder gekickt werden – die Begrenzung bei Wettkämpfen auf 20 Sportler wird aufgehoben. Außerdem erhöht sich die Zuschauerzahl im Freien auf bis zu 250. In geschlossenen Räumen dürfen nun 100 Zuschauer unter der Einhaltung von Hygiene-Regeln sportliche Wettkämpfe begleiten. Wie auch bei Öffnungsschritt eins ist ein negativer Schnelltest erforderlich.

Sinkt 14 Tage nach dem Öffnungsschritt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, dürfen sich Sportler auf weitere Lockerungen freuen. So dürfen Vereine nun auch wieder in ihre Sportstätten zurückkehren und kontaktarmen Freizeitsport ausüben, müssen dabei aber die Begrenzung von 20 Quadratmetern pro Person beachten. Im Freien hingegen darf wieder gekickt werden – die Begrenzung bei Wettkämpfen auf 20 Sportler wird aufgehoben. Außerdem erhöht sich die Zuschauerzahl im Freien auf bis zu 250. In geschlossenen Räumen dürfen nun 100 Zuschauer unter der Einhaltung von Hygiene-Regeln sportliche Wettkämpfe begleiten. Wie auch bei Öffnungsschritt eins ist ein negativer Schnelltest erforderlich. Der dritte Öffnungsschritt: Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz 14 Tage nach dem zweiten Öffnungsschritt weiter oder liegt der Inzidenzwert eines Landkreises an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50, gibt es weitere Lockerungen. So darf eine Vereinsmannschaft mit mehr als 20 Sportlern im Wald joggen gehen. Außerdem sind nicht kontaktarme Sportarten wie Ringen oder Judo erlaubt. Die Zuschauerzahlen im Freien steigen auf 500, in der Halle dürfen 250 Besucher ein Spiel verfolgen. Wie bei Öffnungsschritt eins und zwei ist ein negativer Schnelltest erforderlich.

