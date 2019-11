von Siegbert Weber

Turnen: (sk) Fast 100 Turnerinnen und Turner starteten beim Finale der Gauliga des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus, das die FG Küssaberg in Rheinheim ausrichtete. 43 Turnerinnen absolvierten in zwei unterschiedlichen Leistungsklassen ihre Übungen.

In der Liga bis Übungsschwierigkeit P5 waren vier Mannschaften am Start. Die Hinrunde hat der TV Lörrach für sich entschieden, gefolgt von der FG Küssaberg, dem TV Lörrach II und dem TV Rheinfelden. An dieser Reihenfolge sollte sich auch im Finale nichts mehr ändern. Der TV Lörrach (164,40 Punkte) gewann im Finale mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,05 Punkten vor FG Küssaberg (164,35). Rang drei belegte der TV Lörrach II mit 163,70 Punkten vor dem TV Rheinfelden (159,85). Beste Einzelturnerin war Lioba Penz vom TV Lörrach mit 55,75 Punkten.

In der Liga bis Übungsschwierigkeit P4 dominierten die Turnerinnen des SV Istein die Hinrunde und ließen den anderen Mannschaften auch beim Finale keine Chance. Mit 153,3 Punkten siegten sie vor der FG Küssaberg (147,90) und dem TV Lörrach III (146,80).

In der Gauliga des männlichen Fachbereichs waren zehn Mannschaften vertreten. Die TSG Ötlingen stellte vier Teams, der ESV Weil drei, der TV Rheinfelden zwei und der TV Inzlingen eines. In insgesamt fünf verschiedenen Leistungsklassen ging es an den Start.

In der Liga 2 gewann die TSG Ötlingen mit 194,20 Punkten vor dem TV Inzlingen mit 185,40 Punkten. Bester Einzelturner war der Ötlinger Micha Krebs mit 68,05 Punkten. In der Liga 4 (Jahrgang 2007 und jünger) gewann die TSG Ötlingen mit 262,15 Punkten vor dem ESV Weil (244,25). Bester Einzelturnerin war der Ötlinger Mattis Popp (86,20). Die Liga 5 (Jahrgang 2009 und jünger) gewann der TV Rheinfelden mit 254,10 Punkten vor der TSG Ötlingen mit 251,30 Punkten. Bester Einzelturner war Jack Koehler (TSG Ötlingen) mit 85,95 Punkten.

Der ESV Weil dominierte in der Liga 5 (Jahrgang 2011 und jünger) mit 236,15 Punkten vor dem TV Rheinfelden (214,45).

In vier Geräten starteten die Turner des Jahrgangs 2001 und jünger in Liga 7. Die TSG Ötlingen gewann mit 151,85 Punkten vor dem ESV Weil (142,40).