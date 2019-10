von Matthias Eschbach

Wassersport: – Die Thunder Dragons aus Bad Säckingen waren auf der Olympiastrecke in Berlin-Grünau bei den Deutschen Drachenbootmeisterschaften erfolgreich.

Regiosport Hochrhein "Thunder Dragons" aus Bad Säckingen sind stolz auf ihren WM-Titel

Am ersten Renntag gewann das Team, bestehend aus 20 Paddlern, einem Steuermann und einer Trommlerin, die Silbermedaille über die Sprintdistanz von 200 Metern. Dabei musste sich das Team nur seinem langjährigen Rivalen aus Berlin, den Wansea Dragons, geschlagen geben.

Am zweiten Renntag hingegen konnte das Team um Kapitän Robin Eschbach den Spieß umdrehen und über die Paradedisziplin von 500 Meter souverän den deutschen Meistertitel verteidigen. Als Weltmeister auf dieser Strecke konnte man sich somit gegen die nationale Konkurrenz durchsetzen.

In Aktion: Die Hochrhein-Paddler aus Bad Säckingen bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin. | Bild: Matthias Eschbach

Am abschließenden Wettkampftag wurde die sehr gut organisierte Veranstaltung mit der 1000-Meter-Distanz abgeschlossen. Im Finale wurde das Rennen von den Thunder Dragons über weite Strecken kontrolliert angegangen und dank des ruhigen, aber sehr harten Streckenschlags konnte sich das Team in einem starken Endspurt vor die Neckardrachen aus Heilbronn sowie die Wansea Dragons aus Berlin setzen.

Neben den zwei deutschen Meistertiteln und dem zweiten Platz über 200 Meter hatten die Thunder Dragons ihren internationalen Höhepunkt in der vergangenen Saison bei der Drachenboot Europameisterschaft in Sevilla, bei der sie mit einem ersten und zwei zweiten Plätzen ein überragendes Ergebnis einfuhren.

In zwei Wochen ist für das Team und seine Paddler der Saisonabschluss beim Langstreckenrennen in Saarbrücken, bei dem das Boot aus Bad Säckingen seine Saison vergolden will und alles geben wird, um beim legendären „Monkey Jumble“ mit fast 60 Booten erstmals auch dort den Sieg einzufahren.

Außerdem hat sich das Team schon für nächstes Jahr hohe Ziele gesetzt. Dann gilt es nämlich, den Weltmeistertitel über die 500 Meter im französischen Aix les Bains zu verteidigen.