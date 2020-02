von Linus Merkel

Juniorenfußball: (lm) Die U10-Junioren des SV Jestetten mischten beim Jüberg-Cup im sauerländischen Hemer im Konzert der Großen mit. Unter anderem spielten die „Zipfelkicker“ gegen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Als beim Aufwärmen plötzlich die Nachwuchskicker des FC Schalke auftauchten und ihre Tricks vollführten, zitterten die Knie der U10-Junioren des SV Jestetten schon ein wenig. Für einmal durften die „Zipfelkicker“ im „Konzert der Fußball-Großen“ mitmischen. Der Jüberg-Cup im sauerländischen Hemer ist bekannt für sein prominentes Teilnehmerfeld. Auch dieses Mal waren zahlreiche Topteams am Start wie Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Wolfsburg, Hannover 96, MSV Duisburg, RW Oberhausen, SV Darmstadt 98 und auch der VfL Bochum, der das Turnier gewann.

Dazu reisten der polnische Rekordmeister Gornik Zabrze, der luxemburgische Rekordmeister Jeunesse d‘Esch, der belgische Traditionsverein KV Mechelen und aus dem Kosovo KF Lushta an. Und mittendrin der SV Jestetten. „Das war ein tolles Erlebnis für die Spieler, aber auch für die mitgereisten Eltern, Fans und uns Trainer. Davon werden alle noch lange schwärmen“, freute sich Trainer Tobias Erlemann.

Auf dem Feld kämpften die Jestetter Junioren um jeden Ball. Gegen Ex-Bundesligist Rot-Weiß Oberhausen starteten die Jestetter perfek. Nach einer Minute zappelte der Ball schon im Tor der Ruhrpott-Youngster. Doch dann setzte sich die größere Routine durch. Trotz zahlreicher Chancen musste sich der SV Jestetten mit 1:3 geschlagen geben. Nur gegen Borussia Dortmund (0:5) und Schalke 04 (0:6) mussten die Jestetter ordentlich Lehrgeld zahlen.

Oberstes Ziel war, den zweiten Turniertag zu erreichen. Dafür mussten die Jestetter in der Gruppenphase mindestens Vierter werden. Nach einer knappen Niederlage gegen Zabrze (2:3) gab es ein 3:1 gegen die SG Eintracht Ergste. Damit durften sich die Jestetter auf weitere Partien gegen Schalke, KV Mechelen und den VfL Wolfsburg freuen.

„Mit jeder Minute auf dem Feld bekamen unsere Jungs mehr Selbstvertrauen. Am zweiten Tag wollten wir gegen diese Kaliber zumindest ein Tor erzielen. Das haben wir mehr als geschafft“, freute sich Trainer Erlemann. Gegen Schalke 04 stand es lange Zeit nur 0:1. Als dann die Kräfte schwanden, legte der Bundesliga-Nachwuchs nach und erhöhte auf 6:0. Gegen Mechelen hielten die Jestetter mit. In der Euphorie wurde dann ab und an die Abwehrarbeit vernachlässigt, so verlor man unglücklich mit 2:5.

Den Paukenschlag setzten die Jestetter im letzten Zwischenrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg. Den Turnierfavoriten und späteren Halbfinalisten hatten die Jestetter am Rande einer Niederlage. Bis kurz vor Schluss führten die Jestetter 1:0. Die Tribüne bebte, der Fanblock bekam Unterstützung von den Anhängern aus Mechelen und auch von Schalke 04. Am Ende war der Jubel groß, als man dem Bundesliga-Nachwuchs ein 1:1 abtrotzen konnte.

„Das gibt uns einen ordentlichen Motivationsschub. Wir werden weiter fleißig trainieren, damit wir mal wieder bei solch einem außergewöhnlichen Turnier teilnehmen dürfen“, schwärmte Tobias Erlemann.