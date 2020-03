von Pressemitteilung

Wintersport: – Wie in nahezu allen Fachverbänden praktiziert, schränkt auch der Skiverband Schwarzwald (SVS) seinen Sportbetrieb ein und will der Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie Rechnung tragen, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung am Sonntag.

Im Wortlaut schreibt der SVS unter anderem: „Nach einstimmigem Beschluss der Sportführung des Skiverbandes Schwarzwald werden alle geplanten Maßnahmen im Breiten- und Leistungssport, die bis einschließlich 19. April 2020 terminiert waren, abgesagt und für die Saison 2019/20 ersatzlos gestrichen.“

Bereits an diesem Wochenende fielen die Baden-Württembergischen Biathlon-Meisterschaften und die Alpinen Bezirksmeisterschaften im Skibezirk 7 am Notschrei aus. Darüber hinaus werden alle Aus- und Fortbildungslehrgänge im vorgenannten Zeitraum abgesagt. Betroffen von der Streichung ist auch das Skischulleiter-Seminar vom 19. bis 22. März sowie die Schulung zum SVS-Schutzkonzept am 4. April.



Um eine Ausweitung des Corona-Virus zu verhindern, hatte sich bereits neben dem Internationalen Skiverband (FIS) und dem Deutschen Skiverband (DSV) auf Landesebene der Schwäbische Skiverband für eine Absage der geplanten Lehrgänge und Wettkämpfe entschieden. „Analog der Handhabung und den Empfehlungen des Deutschen Skiverbandes, denen wir uns uneingeschränkt anschließen, haben wir schweren Herzen diese Entscheidung treffen müssen,“ so SVS Präsident Manfred Kuner.