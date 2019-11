von unserer Regionalsportredaktion

Fechten: – Nachdem Brigitte Greunke, die Leiterin der Fechtabteilung des TV Waldshut, bei den Deutschen Fechtmeisterschaften der Senioren eine Gold- und zwei Silbermedaillen im Florett, Degen und Säbel gewann, holte sie in Cognac (Frankreich) bei den Europäischen Senioren-Meisterschaften einmal Silber und zwei Mal Bronze.

Bei den Europäischen Masters Games in Turin/Italien gewann Greunke drei Mal Gold in den Fechtdisziplinen. Sportlicher Höhepunkt waren die Weltmeisterschaften in Kairo. Trotz der etwas schwierigen Bedingungen in Ägypten waren es 600 Teilnehmer, die im Einzel und in der Mannschaft gegeneinander antraten.

Brigitte Greunke gewann im Einzel Bronze mit dem Säbel, nachdem sie im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Silvia Brown aus Großbritannien verloren hatte. Mit der Mannschaft gewann sie Silber nach verlorenem Finale gegen die starken Britinnen. Mit dem Degen-Team bezwangen die Deutschen die favorisierten US-Amerikanerinnen mit 30:29, verloren aber gegen die Fechterinnen aus Italien, so dass es am Ende zu Silber reichte.