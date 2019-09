Frauenfussball Verbandsliga

Hegauer FV II – FC Hochrhein 0:2 (0:2). – Der Start in die Punkterunde ist dem FC Hochrhein durchaus geglückt. Trainer Tobias Schneider war nach dem 2:0-Erfolg mit dem Auftritt seiner Elf bei der Regionalliga-Reserve des Hegauer FV durchaus zufrieden: „Mehr oder weniger haben wir unsere Pflicht souverän erfüllt.“ Allerdings macht Schneider noch Luft nach oben aus: „Über weite Strecken haben wir unser Potenzial sicher noch nicht ausgeschöpft.“

Der Doppelschlag von Tamara Becker, die innerhalb von zwei Minuten für die beiden Tore zum 1:0 (35.) und 2:0 (37.) sorgte, gab dem FC Hochrhein viel Sicherheit. Zwei Mal hatte ihre Mannschaft schön aus der Abwehr heraus kombiniert. Zwei Mal hatte Neuzugang Carla Masche, die vom FC Geißlingen gekommen ist, den Ball von rechts nach innen gepasst und so Tamare Becker mustergültig bedient. „Es freut mich, dass Tamara sich für ihren Einsatz im Training belohnt hat“, kommentierte Schneider.

Im zweiten Durchgang hatten die Hegauerinnen mehr Ballbesitz. Schneider atmete zwei Mal tief durch. Ein Ball streifte knapp am Tor von Lilly-Emma Ebner vorbei. Bei der zweiten guten Chance der Gastgeberinnen parierte die Torhüterin. „Wer weiß, was nach einem Anschlusstreffer passiert wäre“, überlegte Schneider: „Es wäre sicher noch einmal eng geworden.“ Ein Sonderlob hatte er für Jennifer Birkenberger parat, die in der Viererkette eine famose Leistung geboten habe und sich stark in den Zweikämpfen präsentierte.

Der FC Hochrhein ist also gerüstet für die Doppel-Aufgabe gegen den FC Wittlingen. Dem Punktspiel am Samstag, 16 Uhr, in Hohentengen, folgt am Donnerstag, 3. Oktober, 15.30 Uhr, das Achtelfinale im SBFV-Pokal in Wittlingen.