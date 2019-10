Regionalsport Hochrhein vor 17 Stunden

TuS Adelhausen gewinnt das südbadische Bundesliga-Derby bei der RKG Freiburg souverän

Dinkelberg-Staffel feiert 22:3-Sieg und steht nach zwei Kämpfen ganz oben in der Tabelle. Regionalligisten aus Rheinfelden und Adelhausen ohne Chance in ihren Kämpfen am Nationalfeiertag